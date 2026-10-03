MIJo l'enyor com SIsegles de glaDO#mceres solitàSIries davaLAllant mil·DO#7límetres FA#mcap ats oceSI7ans (icebergs), MImolt abans que habiSItassin sa Terra DO#mes éssers huSImans, no hi LAhavia ningú per mirar-DO#7les, FA#mnomés crustacis i SI7algues (icebergs). MIJo l'enyor SIcom el TitàDO#mnic, com si m'haSIguessin tallat es coLAllons, mil eleDO#7fants en estampiFA#mda que se m'enSIduen sa vida.
MISom davant ses SIportes de l'infern, DO#mm'és igual la mar infinita SInavegant a dins sa fosca, LAsom a ses portes de l'inDO#7fern per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.
MIJo l'enyor com SIsegles de glaDO#mceres solitàSIries davaLAllant mil·DO#7límetres FA#mcap ats oceSI7ans (guèisers), MIun piSIano caDO#mient de s'EmSIpire StaLAte (building), DO#7era tonta i rosseFA#mta, segons s'al·SI7lot, sa jugueMIta.
Som davant ses SIportes de l'infern, DO#mplataformes de petroli SIamb diàmetres enormes, LAsom a ses portes de l'inDO#7fern per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.
MISom davant ses SIportes de l'infern, DO#mrodejat de flamarades SImolt amunt a dins ses ombres, LAsom a ses portes de l'inDO#7fern per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.
MI
Comparteix la publicació
Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.