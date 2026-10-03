Icebers i guèisers (Acords)

Som davant ses portes de l'infern

Acords Acords
Antònia Font
MI SI DO#m SI
LA DO#7 FA#m SI7

MIJo l'enyor com SIsegles
de glaDO#mceres solitàSIries
davaLAllant mil·DO#7límetres
FA#mcap ats oceSI7ans (icebergs),
MImolt abans que habiSItassin
sa Terra DO#mes éssers huSImans,
no hi LAhavia ningú per mirar-DO#7les,
FA#mnomés crustacis i SI7algues (icebergs).
MIJo l'enyor SIcom el TitàDO#mnic,
com si m'haSIguessin tallat es coLAllons,
mil eleDO#7fants en estampiFA#mda
que se m'enSIduen sa vida.

MISom davant ses SIportes de l'infern,
DO#mm'és igual la mar infinita
SInavegant a dins sa fosca,
LAsom a ses portes de l'inDO#7fern
per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.

MIJo l'enyor com SIsegles
de glaDO#mceres solitàSIries
davaLAllant mil·DO#7límetres
FA#mcap ats oceSI7ans (guèisers),
MIun piSIano caDO#mient
de s'EmSIpire StaLAte (building),
DO#7era tonta i rosseFA#mta,
segons s'al·SI7lot, sa jugueMIta.

Som davant ses SIportes de l'infern,
DO#mplataformes de petroli
SIamb diàmetres enormes,
LAsom a ses portes de l'inDO#7fern
per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.

MISom davant ses SIportes de l'infern,
DO#mrodejat de flamarades
SImolt amunt a dins ses ombres,
LAsom a ses portes de l'inDO#7fern
per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.

MI

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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