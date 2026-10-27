DO#m SOL#m

FA#m7 MI

LA MI

LA SI



DO#m Són les SOL#m set, i no sé

ni què FA#m7 fer. Idò un ca MI fè.

Veig el LA cel amb o MI cells

LA i niguls, i SI què sé.

Un, dos, DO#m tres, cinc, sis, SOL#m set

i es FA#m7 quatre, jo què MI sé.

Tu me LA veus i no MI saps

ni què has LA de fer. SI



Jo te LA nia un ni SI gul

on DO#m només SOL#m hi eres FA#m tu. MI

T'enyo LA rava i te SI sentia

com DO#m cantaves SOL#m i remu FA#m gaves MI

i plo LA raves, me SI miraves,

i DO#m tampoc SOL#m sabies FA#m què fer.

MI Idò un ca SI fè.



Dos i DO#m dos no fan SOL#m quatre,

FA#m7 ni tampoc MI vint-i-dos.

I es LA anys mos passa MI ven

a LA tots per da SI munt.

I tu, DO#m que sabies SOL#m ballar,

mos FA#m7 ballaves MI un vals

amb una LA falda i ta MI cons,

i LA t'enreies SI per tot.



Jo te LA nia un ni SI gul

on DO#m només SOL#m hi eres FA#m tu. MI

T'enyo LA rava i te SI sentia

com DO#m cantaves SOL#m i remu FA#m gaves MI

i plo LA raves, me SI miraves,

i DO#m tampoc SOL#m sabies FA#m què fer.

MI Idò un ca SI fè.

Idò un ca LA fè.

Idò un ca MI fè.

Idò un ca LA fè.

Idò un ca MI fè.



DO#m SOL#m FA#m MI

LA SI

DO#m SOL#m FA#m MI

LA SI MI