Idò un cafè (Acords)

Són les set, i no sé

Acords Acords
Maria Hein
DO#m SOL#m
FA#m7 MI
LA MI
LA SI

DO#mSón les SOL#mset, i no sé
ni què FA#m7fer. Idò un caMIfè.
Veig el LAcel amb oMIcells
LAi niguls, i SIquè sé.
Un, dos, DO#mtres, cinc, sis, SOL#mset
i es FA#m7quatre, jo què MIsé.
Tu me LAveus i no MIsaps
ni què has LAde fer. SI

Jo teLAnia un niSIgul
on DO#mnomés SOL#mhi eres FA#mtu. MI
T'enyoLArava i te SIsentia
com DO#mcantaves SOL#mi remuFA#mgaves MI
i ploLAraves, me SImiraves,
i DO#mtampoc SOL#msabies FA#mquè fer.
MIIdò un caSIfè.

Dos i DO#mdos no fan SOL#mquatre,
FA#m7ni tampoc MIvint-i-dos.
I es LAanys mos passaMIven
a LAtots per daSImunt.
I tu, DO#mque sabies SOL#mballar,
mos FA#m7ballaves MIun vals
amb una LAfalda i taMIcons,
i LAt'enreies SIper tot.

Jo teLAnia un niSIgul
on DO#mnomés SOL#mhi eres FA#mtu. MI
T'enyoLArava i te SIsentia
com DO#mcantaves SOL#mi remuFA#mgaves MI
i ploLAraves, me SImiraves,
i DO#mtampoc SOL#msabies FA#mquè fer.
MIIdò un caSIfè.
Idò un caLAfè.
Idò un caMIfè.
Idò un caLAfè.
Idò un caMIfè.

DO#m SOL#m FA#m MI
LA SI
DO#m SOL#m FA#m MI
LA SI MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi