DO#mSón les SOL#mset, i no sé ni què FA#m7fer. Idò un caMIfè. Veig el LAcel amb oMIcells LAi niguls, i SIquè sé. Un, dos, DO#mtres, cinc, sis, SOL#mset i es FA#m7quatre, jo què MIsé. Tu me LAveus i no MIsaps ni què has LAde fer. SI
Jo teLAnia un niSIgul on DO#mnomés SOL#mhi eres FA#mtu. MI T'enyoLArava i te SIsentia com DO#mcantaves SOL#mi remuFA#mgaves MI i ploLAraves, me SImiraves, i DO#mtampoc SOL#msabies FA#mquè fer. MIIdò un caSIfè.
Dos i DO#mdos no fan SOL#mquatre, FA#m7ni tampoc MIvint-i-dos. I es LAanys mos passaMIven a LAtots per daSImunt. I tu, DO#mque sabies SOL#mballar, mos FA#m7ballaves MIun vals amb una LAfalda i taMIcons, i LAt'enreies SIper tot.
Jo teLAnia un niSIgul on DO#mnomés SOL#mhi eres FA#mtu. MI T'enyoLArava i te SIsentia com DO#mcantaves SOL#mi remuFA#mgaves MI i ploLAraves, me SImiraves, i DO#mtampoc SOL#msabies FA#mquè fer. MIIdò un caSIfè. Idò un caLAfè. Idò un caMIfè. Idò un caLAfè. Idò un caMIfè.