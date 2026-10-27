Intro:
REm LAm DO SOLsus4→ SOL x3 REm LAm SOL SOLsus4 SOL
Una gota de
LAmterra acaricia la SOLmar,
ella és a
FAquella que tant he so MImmiat.
Perquè ella és
LAml’illa, no és un amor nor SOLmal,
ella és una
FAil·lusió que té gust MIma sal.
I dins l’oli
LAmvera el temps s’ha atu SOLrat,
un timbal de
FApedra, boscos i a MImnimals.
No som un po
LAmeta, jo som escri SOLvà,
un illot des d’on
FAescric el que vull cantar MImdemà. REmQuan m’he allu LAmnyat de tu, fu DOgint de jo ma SOLteix, REmdins el pit sen LAmtia un do DOlor que no es SOLveu, REmcom una llum LAmen la fos DOcor del meu re SOLcord, REmun camí de cla LAmror i pau que ho om DOpli tot de passi SOLó. REm LAm DO SOL REm LAm SOL SOLsus4
És sa meua pre
LAmsó, sa meua lliber SOLtat,
on totes les fron
FAteres són cel, arena i MImmar.
Tan gros a
LAmquest petit món SOLmeu,
i un riu
FAper a creuar els seus MImponts,
i jo, que soc natiu, a
LAmquí sa meua vida hi viu i SOLdiu. REmQuan m’he allu LAmnyat de tu, fu DOgint de jo ma SOLteix, REmdins el pit sen LAmtia un do DOlor que no es SOLveu, REmcom una llum LAmen la fos DOcor del meu re SOLcord, REmun camí de cla LAmror i pau que ho om DOpli tot de passi SOLó. REm LAm DO SOL REm LAm SOL SOLsus4→ SOL REm LAm DO SOL REm LAm SOL SOLsus4 SOL LAm
Una gota de
ella és a
Perquè ella és
ella és una
I dins l’oli
un timbal de
No som un po
un illot des d’on
És sa meua pre
on totes les fron
Tan gros a
i un riu
i jo, que soc natiu, a