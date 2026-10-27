Illa (Acords)

Una gota de terra acaricia la mar

Acords Acords
Projecte Mut
projecte mut colleccio de satellits
projecte mut colleccio de satellits
Intro: REm LAm DO SOLsus4→ SOL x3
REm LAm SOL SOLsus4 SOL

Una gota de LAmterra acaricia la SOLmar,
ella és aFAquella que tant he soMImmiat.
Perquè ella és LAml’illa, no és un amor norSOLmal,
ella és una FAil·lusió que té gust MIma sal.
I dins l’oliLAmvera el temps s’ha atuSOLrat,
un timbal de FApedra, boscos i aMImnimals.
No som un poLAmeta, jo som escriSOLvà,
un illot des d’on FAescric el que vull cantar MImdemà.

REmQuan m’he alluLAmnyat de tu, fuDOgint de jo maSOLteix,
REmdins el pit senLAmtia un doDOlor que no es SOLveu,
REmcom una llum LAmen la fosDOcor del meu reSOLcord,
REmun camí de claLAmror i pau que ho omDOpli tot de passiSOLó.

REm LAm DO SOL
REm LAm SOL SOLsus4

És sa meua preLAmsó, sa meua lliberSOLtat,
on totes les fronFAteres són cel, arena i MImmar.
Tan gros aLAmquest petit món SOLmeu,
i un riu FAper a creuar els seus MImponts,
i jo, que soc natiu, aLAmquí sa meua vida hi viu i SOLdiu.

REmQuan m’he alluLAmnyat de tu, fuDOgint de jo maSOLteix,
REmdins el pit senLAmtia un doDOlor que no es SOLveu,
REmcom una llum LAmen la fosDOcor del meu reSOLcord,
REmun camí de claLAmror i pau que ho omDOpli tot de passiSOLó.

REm LAm DO SOL
REm LAm SOL SOLsus4→ SOL
REm LAm DO SOL
REm LAm SOL SOLsus4 SOL
LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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