LANina, quan te vaig conèixer, canvià tot. Vaig venir cap a tu amb lo meu miLA7llor, ben suREau dins jo era un sentiment tot LAnou.
LATu me fas coses que jo no sé explicar, aferra't molt fort, que no sent LA7mal. Cada cop REdel meu cor és un sentiment tot LAnou.
L’amor tendre RE7és cec i demana dedicació, l’aREmmor que sentim no cal conversar. I LAplegats sense pressa. Ah! Ah! Fent l’aRE7mor l’un amb l’altre. Ah! Ah!
ILAlles dins d’un riu, això és RElo que som, ningú SImmés en mig, com pot ser millor. ViLAne lluny amb mi a REun altre món, si estem pleLAgats, no tenc por de res. Ah! Ah! ReSImcolzant-nos l’un amb l’altre. Ah! LAAh!
FANo puc viure quan l’amor ja s’ha acabat, res no té importància si no tens FA7ningú que et doSI♭ni calor en sa nit, SI♭mper perdre el sentit de la FArealitat.
FAAixò no ens passarà, dubte no n’hi ha cap, aquest amor mai no s’atuFA7rarà. I el misSI♭satge és ben clar SI♭msi a aquest dit hem vist que FAno hi ha fi.
No ploSI♭7raràs més i estimar-me no et faré mal, i SI♭menamorats viurem com ara i sempre aFAnem plegats sense pressa. Ah! Ah! Fent SI♭7l’amor l’un amb l’altre. Ah! Ah!
IFAlles dins d’un riu, això és SI♭lo que som, ningú SOLmmés en mig, com pot ser millor. ViFAne lluny amb mi a SI♭un altre món, si estem pleFAgats, no tenc por de res. Ah! Ah! ReSOLmcolzant-nos l’un amb l’altre. Ah! FAAh!
SI♭SI♭mFASI♭SI♭mFA
IFAlles dins d’un riu, això és SI♭lo que som, ningú SOLmmés en mig, com pot ser millor. ViFAne lluny amb mi a SI♭un altre món, si estem pleFAgats, no tenc por de res. Ah! Ah! ReSOLmcolzant-nos l’un amb l’altre. Ah! FAAh! IFAlles dins d’un riu, això és SI♭lo que som, ningú SOLmmés en mig, com pot ser millor. ViFAne lluny amb mi a SI♭un altre món, si estem pleFAgats, no tenc por de res. Ah! Ah! ReSOLmcolzant-nos l’un amb l’altre. Ah! FAAh! IFAlles dins d’un riu, això és SI♭lo que som, ningú SOLmmés en mig, com pot ser millor. ViFAne lluny amb mi a SI♭un altre món, si estem pleFAgats, no tenc por de res. Ah! Ah! ReSOLmcolzant-nos l’un amb l’altre. Ah! FAAh!