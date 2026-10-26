Immigrant (Acords)

D'una ciutat frontera enllà

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s de la nit al dia
whiskyn s de la nit al dia
Intro: LA RE SIm MI x2

LAD'una ciutat frontera enREllà,
SImhas arribat al meu paMIís,
LAjugant-te el coll, pobresa en REmà,
SImper capgirar el teu desMItí.

FA#mAquest cop res pot faLAllar.
Tot rutlla i ben aviREat,
les misèries seFA#mran part del MIpassat.
FA#mI ara et creus afortuLAnat,
sent dels pocs privileREgiats
a l'indret de les oFA#mportuniMItats.

LAPerò et quedaREràs penjat tot sol en un foFA#mrat,
intentaMIràs aixecar el vol però no podràs.
LAPer més que doREnis tombs i tombs, no trobaFA#mràs
ni una MIraó allà on agafar-te.

SOL→ RE/FA#→ MIm→ RE DO→ RE

LAT'han fet marxar just arriREbar.
SImHa durat poc el dolç MImoment.
LAPenosa sort de l'immiREgrant,
SImpredestinada al primer MIintent.

FA#mDetingut i emmaniLAllat,
no has tingut qui et fes cosREtat,
lluny de casa, mort de FA#mpor, atraMIpat.
FA#mTractat com un crimiLAnal,
tot plegat per intenREtar
fer-te amb una engruna FA#mde feliciMItat.

LAI t'has queREdat penjat tot sol en un foFA#mrat,
has intenMItat aixecar el vol però has fracassat.
LAPer més que REdonis tombs i tombs, no saps troFA#mbar
ni uMIna raó allà on agafar-te.

LA RE FA#m MI

LAI t'has queREdat penjat tot sol en un foFA#mrat,
has intenMItat aixecar el vol però has fracassat.
LAPer més que REdonis tombs i tombs, no saps troFA#mbar
ni uMIna raó allà on agafar-te.

LA RE FA#m MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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