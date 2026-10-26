Intro:
LA RE SIm MI x2 LAD'una ciutat frontera en REllà, SImhas arribat al meu pa MIís, LAjugant-te el coll, pobresa en REmà, SImper capgirar el teu des MItí. FA#mAquest cop res pot fa LAllar.
Tot rutlla i ben avi
REat,
les misèries se
FA#mran part del MIpassat. FA#mI ara et creus afortu LAnat,
sent dels pocs privile
REgiats
a l'indret de les o
FA#mportuni MItats. LAPerò et queda REràs penjat tot sol en un fo FA#mrat,
intenta
MIràs aixecar el vol però no podràs. LAPer més que do REnis tombs i tombs, no troba FA#mràs
ni una
MIraó allà on agafar-te. SOL→ RE/ FA#→ MIm→ RE DO→ RE LAT'han fet marxar just arri REbar. SImHa durat poc el dolç MImoment. LAPenosa sort de l'immi REgrant, SImpredestinada al primer MIintent. FA#mDetingut i emmani LAllat,
no has tingut qui et fes cos
REtat,
lluny de casa, mort de
FA#mpor, atra MIpat. FA#mTractat com un crimi LAnal,
tot plegat per inten
REtar
fer-te amb una engruna
FA#mde felici MItat. LAI t'has que REdat penjat tot sol en un fo FA#mrat,
has inten
MItat aixecar el vol però has fracassat. LAPer més que REdonis tombs i tombs, no saps tro FA#mbar
ni u
MIna raó allà on agafar-te. LA RE FA#m MI LAI t'has que REdat penjat tot sol en un fo FA#mrat,
has inten
MItat aixecar el vol però has fracassat. LAPer més que REdonis tombs i tombs, no saps tro FA#mbar
ni u
MIna raó allà on agafar-te. LA RE FA#m MI
Tot rutlla i ben avi
les misèries se
sent dels pocs privile
a l'indret de les o
intenta
ni una
no has tingut qui et fes cos
lluny de casa, mort de
tot plegat per inten
fer-te amb una engruna
has inten
ni u
has inten
ni u