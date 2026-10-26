La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAm SI♭ x2
FAmTirolines i camins de pas, tu i jo en un marge
espiMI♭→ant com SI♭→ballen els FAmsants.
FAmSoc imparell i sura la calor, jo sé d’un lloc on
fa soMI♭→let i esSI♭→tarem miFAmllor.
SI♭
FAmHem escoltat murmuris i elefants, trepitgem herba
i senMI♭→tim la SI♭→pluja a les FAmmans.
FAmEts imparell i pesa l’horitzó. Ara com ara
la veMI♭→ritat SI♭→és una canFAmçó.
SI♭mI pensar que la ciuMI♭tat s’enfonsa
i FAmtu i jo encara som DOmvius
SI♭ma una barqueta sense MI♭massa pressa,
FAmfas un glop i somLA♭rius.
SI♭mI és de veritat la llum que ens MI♭omple els ossos,
LA♭és com el cicle consRE♭tant
SI♭mde les estones que no MI♭vols que acabin FAmmai.
FAm SI♭ x2
FAmQuatre fotos, passa un avió, al nostre cap natura
MI♭→sàvia i SI♭→gravo el reFAmcord.
FAmSom imparells i nedes dins del mar. I ens amaguem a l’aigua
MI♭→com un fil SI♭→de pesFAmcar.
SI♭mI pensar que la ciuMI♭tat s’enfonsa
i FAmtu i jo encara som DOmvius
SI♭ma una barqueta sense MI♭massa pressa,
FAmfas un glop i somLA♭rius.
SI♭mI és de veritat la llum que ens MI♭omple els ossos,
LA♭és com el cicle consRE♭tant
SI♭mde les estones que no MI♭vols que acabin FAmmai.
RE♭ImLA♭parells FAmcom tu RE♭i jo,
imLA♭parells FAmcom RE♭el sol,
imLA♭parells FAmsom RE♭tots dos.
LA♭ MI♭
SI♭mI pensar que la ciuMI♭tat s’enfonsa
i FAmtu i jo encara som DOmvius
SI♭ma una barqueta sense MI♭massa pressa,
FAmfas un glop i somLA♭rius.
SI♭mI és de veritat la llum que ens MI♭omple els ossos,
LA♭és com el cicle consRE♭tant
SI♭mde les estones que no MI♭vols que acabin FAmmai.
FAm SI♭ x4
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.