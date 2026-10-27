RE Sé que SOLtu eres independent, que lo MIm7nostre no podrà ser. Però, però, però, però LAm7dona’m esta nit almenys una SOLmica mica més REd’eixa vitamina que pica, LAm7pica tant per dins. Pica, SOLpica tant per dins.
Quan enSOLtres per la porta, no puc deixar de mirar. PoMIm7seu-me una altra copa i l'aire condicionat. El LAm7cor ja se me n’ha eixit del pit, l’alSOLcohol m’ha pujat al cap, esREta nit tu i jo pengem el cartell de no molestar. EsREta nit tu i jo pengem el cartell de no molestar.
SOLLa temperatura està a l’altura de la lluna, MIm7no vols lligadura, tan sols vols una aventura. LAm7Tu, la reina de la pista; SOLjo, un idiota sense vista. RELliure, tu i jo, impossible, LAm7però esta nit fem això que mos crema per dintre.
Sé que SOLtu eres independent, que lo MIm7nostre no podrà ser. Però doLAm7na’m esta nit almenys una SOLmica mica més REd’eixa vitamina que pica, LAm7pica tant per dins.
SOLMIm7LAmRE
SOLM’he fet un suc de taronja amb tu aquest matí per recuperar MIm7tota l’energia que ahir a la nit tu em vas fer gastar. Si LAm7vols, avui et puc esperar, anem al sushi a sopar. Si REvols, em pots convidar a sopar o et faig un Bizum SOLi ja està.
SOLM’he fet un suc de mango i m’ha recordat a tu. MIm7Molta vitamina, però em falta l’actitud, la que em LAm7dones tu, quan em veig perdut, i no troREbo la manera ni el moment de dir-te que...
SOLTu tan de platja i jo tan de serra, SOLno hi ha manera. MIm7Hui tanta pau i demà tanta guerra, SOLcuerpo a tierra. RET’he vist esperant al taxi, SOLse m’ha derretit el xambit. SOLTens eixe somriure tan fantàstic SOLque no és de plàstic.
Sé que SOLtu eres independent, que lo MIm7nostre no podrà ser. Però doLAm7na’m esta nit almenys una SOLmica mica més REd’eixa vitamina que pica, LAm7pica tant per dins. Pica, SOLpica tant per dins.