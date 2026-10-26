Indesinenter (Acords)

Nosaltres sabíem

Acords Acords
Raimon
raimon per destruir aquell qui l ha desert
raimon per destruir aquell qui l ha desert
MI MIm

MINosaltres sabíem
FA#md'un únic senyor
MIi vèiem com

FA#mesdevenia

MIgos,

FA#menvilit pel ventre,
FA#mper l'afalac al ventre,

MIper la por,
MIs'ajup sota el fuet,

FA#mamb foll oblit

FA#mde la raó

MIque té.

FA#mArnat, menjat

FA#mde plagues,
SOL#msense parar llepava
FA#ml'aspra mà

MIque l'ha fermat
MIdes de tant temps

MIal fang.

FA#mLi hauria estat

SOL#msenzill de fer
SOL#mdel seu silenci mur

SOL#mimpenetrable, altíssim,

FA#mva triar
MIla gran vergonya mansa

FA#mdels lladrucs.

FA#mMai no hem pogut,

FA#mperò, desesperar
MIdel vell vençut,
FA#mi elevem en la nit
SOL#mun cant a crits,
FA#mcar les paraules vessen

MIde sentit.
MIL'aigua, la terra,

FA#ml'aire, el foc

SOL#msón seus,
FA#msi s'arrisca d'un cop
SOL#ma ser qui és.

FA#mCaldrà que digui

MIde seguida prou,
MIque vulgui ara

FA#mcaminar de nou,
FA#malçat, sense repòs.

SOL#mper sempre més
SOL#mhome salvat en poble

FA#mcontra el vent.

FA#mSalvat en poble,

MIja l'amo de tot,
MIno gos mesell,

FA#msinó l'únic senyor.

FA#mMai no hem pogut,

MIperò, desesperar
MIdel vell vençut.

FA#mMai no hem pogut,

MIperò, desesperar
MIdel vell vençut.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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