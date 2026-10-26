MI MIm
MINosaltres sabíem
FA#md'un únic senyor
MIi vèiem com
FA#mesdevenia
MIgos,
FA#menvilit pel ventre,
FA#mper l'afalac al ventre,
MIper la por,
MIs'ajup sota el fuet,
FA#mamb foll oblit
FA#mde la raó
MIque té.
FA#mArnat, menjat
FA#mde plagues,
SOL#msense parar llepava
FA#ml'aspra mà
MIque l'ha fermat
MIdes de tant temps
MIal fang.
FA#mLi hauria estat
SOL#msenzill de fer
SOL#mdel seu silenci mur
SOL#mimpenetrable, altíssim,
FA#mva triar
MIla gran vergonya mansa
FA#mdels lladrucs.
FA#mMai no hem pogut,
FA#mperò, desesperar
MIdel vell vençut,
FA#mi elevem en la nit
SOL#mun cant a crits,
FA#mcar les paraules vessen
MIde sentit.
MIL'aigua, la terra,
FA#ml'aire, el foc
SOL#msón seus,
FA#msi s'arrisca d'un cop
SOL#ma ser qui és.
FA#mCaldrà que digui
MIde seguida prou,
MIque vulgui ara
FA#mcaminar de nou,
FA#malçat, sense repòs.
SOL#mper sempre més
SOL#mhome salvat en poble
FA#mcontra el vent.
FA#mSalvat en poble,
MIja l'amo de tot,
MIno gos mesell,
FA#msinó l'únic senyor.
FA#mMai no hem pogut,
MIperò, desesperar
MIdel vell vençut.
FA#mMai no hem pogut,
MIperò, desesperar
MIdel vell vençut.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.