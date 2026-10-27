Ingovernables (Acords)

Saps que sempre

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
REmUoooLAmooooLA#oooh! FA
REmUooLAmoooLA#oooDOooh!
REmUooLAmoooLA#oooDOooh!

REmSaps que sempre
REmens tindràs a nosaltres,
REmm'ho recorden quan
LAmpassen a buscar-me.
REmNecessite perdre'm,
REmfugir dels fantasmes
i les LA#ombres allargades
que aDOmaguen les paraules.

Hem perdut baDOtalles,
però ens queda molta DOguerra
i un gran cor que enDOcara
ens batega com una DOfera.
El sent quan fem DOvolar
la mà lliure per la fiDOnestra,
refent rutes que manDOtenen
la veDOlla flama encesa.
REm

I m'aLA#bracen
sota una temFApesta d'espurnes,
les DObèsties i la fúria
REmbrillant-nos als ulls,
emocioLA#nant-nos
amb la criFAda ancestral
que DOvibra salvatge
REmentre el fum.

I DOllancem
contra DOel vent
els nostres crits de DOguerra:
visca el poble! Visca la DOterra!
Mai renunciDOarem
a les velles espeDOrances
ni a la passió de DOviure
sentint-DOnos ingovernables.

REmUoooLAmooooLA#oooh! FA
REmUoooLAmooooLA#oooh! DO

REmVolem les molles
REmo no els donem cap treva?
REmHo parlem amb somriures
que LAmfa temps que no veia
i ens perREmdem pels carrerons
REmestrets on renaix la vida,
i l'aleLA#gria desbordada
em dissiDOmula la ferida.

Han passat DOels anys,
però no han pogut amb noDOsaltres.
Aprenent a cuiDOdar-nos,
aprenem a allibeDOrar-nos.
Ho sé quan em resDOcaten
sota estels desdiDObuixats
i em diuen: quan ens necesDOsites,
ens tinDOdràs al teu costat.
REm

I m'aLA#bracen
sota una temFApesta d'espurnes,
les DObèsties i la fúria
REmbrillant-nos als ulls,
emocioLA#nant-nos
amb la criFAda ancestral
que DOvibra salvatge
REmentre el fum.

I DOllancem
contra DOel vent
els nostres crits de DOguerra:
visca el poble! Visca la DOterra!
Mai renunciDOarem
a les velles espeDOrances
ni a la passió de DOviure
sentint-DOnos ingovernables,
sentint-DOnos ingovernables.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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