REmUoooLAmooooLA#oooh! FA REmUooLAmoooLA#oooDOooh! REmUooLAmoooLA#oooDOooh!
REmSaps que sempre REmens tindràs a nosaltres, REmm'ho recorden quan LAmpassen a buscar-me. REmNecessite perdre'm, REmfugir dels fantasmes i les LA#ombres allargades que aDOmaguen les paraules.
Hem perdut baDOtalles, però ens queda molta DOguerra i un gran cor que enDOcara ens batega com una DOfera. El sent quan fem DOvolar la mà lliure per la fiDOnestra, refent rutes que manDOtenen la veDOlla flama encesa. REm
I m'aLA#bracen sota una temFApesta d'espurnes, les DObèsties i la fúria REmbrillant-nos als ulls, emocioLA#nant-nos amb la criFAda ancestral que DOvibra salvatge REmentre el fum.
I DOllancem contra DOel vent els nostres crits de DOguerra: visca el poble! Visca la DOterra! Mai renunciDOarem a les velles espeDOrances ni a la passió de DOviure sentint-DOnos ingovernables.
REmUoooLAmooooLA#oooh! FA REmUoooLAmooooLA#oooh! DO
REmVolem les molles REmo no els donem cap treva? REmHo parlem amb somriures que LAmfa temps que no veia i ens perREmdem pels carrerons REmestrets on renaix la vida, i l'aleLA#gria desbordada em dissiDOmula la ferida.
Han passat DOels anys, però no han pogut amb noDOsaltres. Aprenent a cuiDOdar-nos, aprenem a allibeDOrar-nos. Ho sé quan em resDOcaten sota estels desdiDObuixats i em diuen: quan ens necesDOsites, ens tinDOdràs al teu costat. REm
I m'aLA#bracen sota una temFApesta d'espurnes, les DObèsties i la fúria REmbrillant-nos als ulls, emocioLA#nant-nos amb la criFAda ancestral que DOvibra salvatge REmentre el fum.
I DOllancem contra DOel vent els nostres crits de DOguerra: visca el poble! Visca la DOterra! Mai renunciDOarem a les velles espeDOrances ni a la passió de DOviure sentint-DOnos ingovernables, sentint-DOnos ingovernables.