Inigualable (Acords)

Ets tu, la meva rosa de Sant Jordi

Acords Acords
Max Navarro
DO LAm7 REm7 SOL

DOEts tu, la meva rosa de Sant Jordi LAm7
i el meu primer petó de l’any. REm7
Per molt que ara ens sembli obSOLvi,
abans ni m’ho podria penDOsar.

Llegia sobre enamorar-LAm7me,
i ens vam creuar per casualiREm7tat.
El que hem de viure no ho esborLAm7ris,
SOLque no és ficció, que és realitat.

DOEstàs feta d’aigua, quasi te m’escapes.
LAm7Deien que preguntes per mi i això et delata.
DesREm7prés, com no, serà pitjor.
I SOLtinc més set cada vegada.

DOEstàs feta d’aigua, quasi te m’escapes.
LAm7Deien que preguntes per mi i això et delata.
DesREm7prés, com no, serà pitjor.
PerSOLquè tu ets inigualable.
DO→LAm7Inigualable. REm7
PerSOLquè tu ets inigualable.

Ets DOtu qui no em deixa dormir.
Ets LAm7tu qui voldré repetir.
Ets REm7tu qui m’ha fet descobrir
que els SOLídols de nosaltres són molt més que paraules.

DONomés una oporLAm7tunitat.
I REm7mira on hem arribat.
SaFAbia que era de veritat. LA#

DOEstàs feta d’aigua, quasi te m’escapes.
LAm7Deien que preguntes per mi i això et delata.
DesREm7prés, com no, serà pitjor.
PerSOLquè tu ets inigualable.
DO→LAm7Inigualable. REm7 SOL

NoDOmés una oporLAm7tunitat.
I REm7mira on hem arribat.
SaDObia que era de veritat. SOL

DOEstàs feta d’aigua, quasi te m’escapes.
LAm7Deien que preguntes per mi i això et delata.
DesREm7prés, com no, serà pitjor.
I SOLtinc més set cada vegada.

DOEstàs feta d’aigua, quasi te m’escapes.
LAm7Deien que preguntes per mi i això et delata.
DesREm7prés, com no, serà pitjor.
PerSOLquè tu ets inigualable.
DO→LAm7Inigualable. REm7
PerSOLquè tu ets inigualable.

DO LAm7 REm7 SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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