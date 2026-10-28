Innocent (Acords)

Que es desperti l’innocent

Acords Acords
Blaumut
blaumut olimpica i primavera
blaumut olimpica i primavera
MIQue es desperti l’innocent,
que l’assassí reculli els DO#mviSIdres,
LAque trenqui el seu siSIlenci el confiMIdent.

MIQue descansin els motors,
que la vida sigui un DO#mcerSIcle
LAi cregui en els miSIracles la MIsort.

LAL’ordre dels astres mai va ser pensat,
o aiMIxò diu la cerSItesa.
LAL’arbre que passa és un bon aliat
del MImeu moviSOL#mment.

LAL’hòstia més forta està feta de por
i d’aMIllò de tenir els peus a DO#mterSIra.
LALes bales perdudes SIno fan guerMIres.

MIQue ja no compti la intenció,
que es perdi el nord a les dreDO#mceSIres
LAi ploguin més SIpilotes dels aviMIons.

MIQue passi pàgina el vent,
que la tristor valgui la DO#mpeSIna,
LAque creguin en els paSIres els Reis MId’Orient.

LAL’ordre dels astres mai va ser pensat,
MIo això diu la SIcertesa.
LAL’arbre que passa és un bon aliat
DO#mdel meu moviSIment.

LAL’herba més alta està feta de pols
MIi allò de tenir arrels a DO#mterSIra.
LALes bales perdudes SIno fan guerMIres.

LAL’ordre dels astres mai va ser pensat,
MIo això diu la SIcertesa.
LAL’arbre que passa és un bon aliat
del meu SOL#mmoviSIment.

LAL’hòstia més forta està feta de por
MIi d’allò de tenir els peus a DO#mterSIra.
LALes bales perduSIdes no fan MIguerres.

LAQue l’aire és més lliure SIfora dels caMInons.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi