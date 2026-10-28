MIQue es desperti l’innocent,
que l’assassí reculli els DO#mviSIdres,
LAque trenqui el seu siSIlenci el confiMIdent.
MIQue descansin els motors,
que la vida sigui un DO#mcerSIcle
LAi cregui en els miSIracles la MIsort.
LAL’ordre dels astres mai va ser pensat,
o aiMIxò diu la cerSItesa.
LAL’arbre que passa és un bon aliat
del MImeu moviSOL#mment.
LAL’hòstia més forta està feta de por
i d’aMIllò de tenir els peus a DO#mterSIra.
LALes bales perdudes SIno fan guerMIres.
MIQue ja no compti la intenció,
que es perdi el nord a les dreDO#mceSIres
LAi ploguin més SIpilotes dels aviMIons.
MIQue passi pàgina el vent,
que la tristor valgui la DO#mpeSIna,
LAque creguin en els paSIres els Reis MId’Orient.
LAL’ordre dels astres mai va ser pensat,
MIo això diu la SIcertesa.
LAL’arbre que passa és un bon aliat
DO#mdel meu moviSIment.
LAL’herba més alta està feta de pols
MIi allò de tenir arrels a DO#mterSIra.
LALes bales perdudes SIno fan guerMIres.
LAL’ordre dels astres mai va ser pensat,
MIo això diu la SIcertesa.
LAL’arbre que passa és un bon aliat
del meu SOL#mmoviSIment.
LAL’hòstia més forta està feta de por
MIi d’allò de tenir els peus a DO#mterSIra.
LALes bales perduSIdes no fan MIguerres.
LAQue l’aire és més lliure SIfora dels caMInons.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.