Insomni (Acords)

Puc caminar sense cansar-me

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La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: SI SImaj7 MI MI/FA# x2

SIPuc caSImaj7minar sense canMIsar-me
mentre MI/FA#em toqui la llum del SIsol,
puc resSImaj7pirar sense ofeMIgar-me
si trobo un MI/FA#lloc on estar SIsol.

He deSImaj7sitjat poder MIparlar,
sense MI/FA#paraules per a deSImà.
He tinSImaj7gut por al desMIpertar.
Tampoc avui he MI/FA#pogut somiSIar...

Jo et deSOL#mmano tot soFA#vint:
MImaFA#re, tu que ho saps SItot,
FA#pots dir-me què és el que em MIpassa?
FA#Tu que ho saps SItot.
He deiDO#mxat de dibuiRE#xar
un miSOL#mratge per deMImà i tinc son.

SIDorm, petita, dorm, SImaj7fes que tingui son. MIVull venir a ballar,
quedem MI/FA#d'horeta dins del teu SImón.
Dorm, petita, SImaj7dorm, fes que tingui MIson,
ja MI/FA#no vull desperSItar. SImaj7

Qui MIsap si tinc resMI/FA#postes per a doSInar. SImaj7
Tot i aiMIxí, sé que MI/FA#tot ho tinc a LAdins.

Jo et deSOL#mmano tot soFA#vint:
MImaFA#re, tu que ho saps SItot,
FA#pots dir-me què és el que em MIpassa?
FA#Tu que ho saps SItot.
FA#Què és el que fa que noMIsaltres,
FA#tu que ho saps SItot,
perquè deiDO#mxem de dibuiRE#xar
un miSOL#mratge per deMImà i tinc son.

LA MI SI
LA MI FA#

MIMaFA#re, tu que ho saps SItot,
FA#pots dir-me què és el que em MIpassa?
FA#Tu que ho saps SItot.
FA#Què és el que fa que noMIsaltres,
FA#tu que ho saps SItot,
perquè deiDO#mxem de dibuiRE#xar
un miSOL#mratge per deMImà i tinc son.

SI SImaj7 MI MI/FA# x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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