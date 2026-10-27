La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
SI SImaj7 MI MI/ FA# x2 SIPuc ca SImaj7minar sense can MIsar-me
mentre
MI/ FA#em toqui la llum del SIsol,
puc res
SImaj7pirar sense ofe MIgar-me
si trobo un
MI/ FA#lloc on estar SIsol.
He de
SImaj7sitjat poder MIparlar,
sense
MI/ FA#paraules per a de SImà.
He tin
SImaj7gut por al des MIpertar.
Tampoc avui he
MI/ FA#pogut somi SIar...
Jo et de
SOL#mmano tot so FA#vint: MIma FA#re, tu que ho saps SItot, FA#pots dir-me què és el que em MIpassa? FA#Tu que ho saps SItot.
He dei
DO#mxat de dibui RE#xar
un mi
SOL#mratge per de MImà i tinc son. SIDorm, petita, dorm, SImaj7fes que tingui son. MIVull venir a ballar,
quedem
MI/ FA#d'horeta dins del teu SImón.
Dorm, petita,
SImaj7dorm, fes que tingui MIson,
ja
MI/ FA#no vull desper SItar. SImaj7
Qui
MIsap si tinc res MI/ FA#postes per a do SInar. SImaj7
Tot i ai
MIxí, sé que MI/ FA#tot ho tinc a LAdins.
Jo et de
SOL#mmano tot so FA#vint: MIma FA#re, tu que ho saps SItot, FA#pots dir-me què és el que em MIpassa? FA#Tu que ho saps SItot. FA#Què és el que fa que no MIsaltres, FA#tu que ho saps SItot,
perquè dei
DO#mxem de dibui RE#xar
un mi
SOL#mratge per de MImà i tinc son. LA MI SI LA MI FA# MIMa FA#re, tu que ho saps SItot, FA#pots dir-me què és el que em MIpassa? FA#Tu que ho saps SItot. FA#Què és el que fa que no MIsaltres, FA#tu que ho saps SItot,
perquè dei
DO#mxem de dibui RE#xar
un mi
SOL#mratge per de MImà i tinc son. SI SImaj7 MI MI/ FA# x2
mentre
puc res
si trobo un
He de
sense
He tin
Tampoc avui he
Jo et de
He dei
un mi
quedem
Dorm, petita,
ja
Qui
Tot i ai
Jo et de
perquè dei
un mi
perquè dei
un mi