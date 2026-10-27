SISempre has de penMIsar abans d'esFA#tirar d'un caSIlaix; endreçar el SOL#mmés petit raMIcó pot fer FA#tremolar el teu SImón. MI
SIAllà on has guarMIdat aquell trosFA#set del teu pasSIsat, que sobreSOL#mviu vencent el MItemps, un diFA#moni surt corSIrents.
Al reMItrat soc un solSIdat que s'ha obliSOLdat de quin canFA#tó ve el foc; m'hauriMIes d'haver apreSItat un pèl més SOLfort, doncs l'insDOtant DO#dimés fuFA#gaç...
SILA#/SISOL#mFA#DO#FA#
I SImai no torLA#/SInaSOL#mrà,el teu FA#somDO#rís va ser un FA#avís que SImai no LA#/SItorSOL#mnarà, FA#aDO#quell instant FA#precís.
SIMIFA#MI x2
SIAquell tan feMIliç, deixant-se FA#dur pels fils del SItemps, va ser expulSOL#msat del paraMIdís sense FA#proves consisSItents. MI
SISap que no és bo congeMIlar sentiFA#ments i sensaciSIons, doncs ells SOL#msols viuen donant MItombs i res FA#no els pot fer atuSIrar.
Jo soc MIcom el rat que SIviu penat, semSOLpre penjat de FA#cap per avall, al teu MIcoll em vull, aferSIrar però només SOLsocun insDOtant DO#dimfuFA#gaç...
Que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís, el DO#teu somrís no FA#tornarà.
Jo soc MIcom el ratque SIviu penat, semSOLpre penjat de FA#cap per avall; obre els MIulls i estreny-me SIfort, que només SOLsoc un insDOtant DO#dimfuFA#gaç...
Que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís, que DO#no puc oblidar. Per més que ho vull, FA#no soc qui escull. I DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís, el DO#teu somrís no FA#tornarà.