Instant fugaç (Acords)

Sempre has de pensar

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto llenca t
lax n busto llenca t
SI MI FA# MI x2

SISempre has de penMIsar
abans d'esFA#tirar d'un caSIlaix;
endreçar el SOL#mmés petit raMI
pot fer FA#tremolar el teu SImón. MI

SIAllà on has guarMIdat
aquell trosFA#set del teu pasSIsat,
que sobreSOL#mviu vencent el MItemps,
un diFA#moni surt corSIrents.

Al reMItrat soc un solSIdat
que s'ha obliSOLdat de quin canFA#tó ve el foc;
m'hauriMIes d'haver apreSItat un pèl més SOLfort,
doncs l'insDOtant DO#dimés fuFA#gaç...

SI LA#/SI SOL#m FA# DO# FA#

I SImai no torLA#/SInaSOL#mrà,el teu FA#somDO#rís va ser un FA#avís
que SImai no LA#/SItorSOL#mnarà, FA#aDO#quell instant FA#precís.

SI MI FA# MI x2

SIAquell tan feMIliç,
deixant-se FA#dur pels fils del SItemps,
va ser expulSOL#msat del paraMIdís
sense FA#proves consisSItents. MI

SISap que no és bo congeMIlar
sentiFA#ments i sensaciSIons,
doncs ells SOL#msols viuen donant MItombs
i res FA#no els pot fer atuSIrar.

Jo soc MIcom el rat que SIviu penat,
semSOLpre penjat de FA#cap per avall,
al teu MIcoll em vull, aferSIrar
però només SOLsocun insDOtant DO#dimfuFA#gaç...

Que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís
que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís,
el DO#teu somrís no FA#tornarà.

Jo soc MIcom el ratque SIviu penat,
semSOLpre penjat de FA#cap per avall;
obre els MIulls i estreny-me SIfort,
que només SOLsoc un insDOtant DO#dimfuFA#gaç...

Que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís
que DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís,
que DO#no puc oblidar. Per més que ho vull, FA#no soc qui escull.
I DO#mai no tornarà, el teu somrís FA#va ser un avís,
el DO#teu somrís no FA#tornarà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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