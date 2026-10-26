REmQui no ha llençat mai pedres i ha amagat la mà? DOQui no ha sentit enveja o ha buscat venjança en va? REmQui no ha sabut desprendre's del llaç d'un trist record? DOMolts han entrat al temple, sols alguns hi han sabut trobar amor.
FADe la paraula han REmfet, l'elogi i el reLAmtret, només una disDOfressa, FAeternament buscant, REmentre el bé i el mal, LAminstants de complaDOença.
REmQui no ha sentit urgència per veure resultats? DOQui no ha aixafat el feble sentint-se un mateix més gran? REmQui no ha perdut els somnis entre els racons del temps? DOTothom té clar l'inici, ningú sap què li espera al final.
FADe la paraula han REmfet, l'elogi i el reLAmtret, només una disDOfressa, FAeternament buscant, REmentre el bé i el mal, LAminstants de complaDOença.
FAREmLAmDO x4
I REmtu, com SI♭jo, seSOLmguim buscant aLAquest lloc on senREmtir aSI♭mor, omSOLmplir-se d'esLAperança i REmcontinuSI♭ar. Com SOLmjo, seguim buscant LAaquest lloc on REmsentir aSI♭mor, omplir-SOLmse d'esperança i LAcontinuar.