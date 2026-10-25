Intro: LAm MIm→ SOL x4



LAm Cremen quatre MIm→ selves SOL al teu LAm cor. MIm→ SOL

LAm Corre, mare MIm→ terra, SOL lluny del LAm foc. MIm→ SOL

LAm Ja no hi ha mis MIm→ teris so SOL ta el LAm sol, MIm→ SOL

LAm tremola, mare mar, MIm→ i o SOL fega-ho LAm tot. MIm→ SOL



LAm Un en DO vàs sense re SOL torn,

ai RE xí serem tu i LAm jo.

Passat DO gers a l'últim SOL vol,

hau RE rem d'anar.



DO Sempre endavant,

MI sempre inventant respostes,

LAm sempre esperant en RE va.

No DO som diferents,

no MIm més instants del RE temps.



LAm Qui anirà a bus MIm→ car-te SOL si te’n LAm vas? MIm→ SOL

LAm Qui t'esperarà MIm→ amb el SOL cor tren LAm cat? MIm→ SOL

LAm Qui vindrà al matí MIm→ a dur- SOL te el LAm sol? MIm→ SOL

LAm Qui anirà a donar- MIm→ li cor SOL da al LAm món? MIm→ SOL



LAm Si tot DO fos una il·lu SOL sió,

pot RE ser em faria LAm por.

Si ara DO som reals tu i SOL jo,

hau RE rem d'anar.



DO Sempre endavant,

MI sempre inventant respostes,

LAm sempre esperant en RE va.

No DO som diferents,

no MIm més instants del RE temps.



LAm MIm→ SOL x8



DO Sempre endavant,

MI sempre sembrant preguntes.

LAm Sempre fugint, de RE què?

DO Diga’m on anem,

per MIm què seguim cor RE rent.



DO Sempre endavant,

MI sempre inventant respostes,

LAm sempre esperant en RE va.

No DO som diferents,

no MIm més instants del RE temps.