Intro:
LAm MIm→ SOL x4 LAmCremen quatre MIm→selves SOLal teu LAmcor. MIm→ SOL LAmCorre, mare MIm→terra, SOLlluny del LAmfoc. MIm→ SOL LAmJa no hi ha mis MIm→teris so SOLta el LAmsol, MIm→ SOL LAmtremola, mare mar, MIm→i o SOLfega-ho LAmtot. MIm→ SOL LAmUn en DOvàs sense re SOLtorn,
ai
RExí serem tu i LAmjo.
Passat
DOgers a l'últim SOLvol,
hau
RErem d'anar. DOSempre endavant, MIsempre inventant respostes, LAmsempre esperant en REva.
No
DOsom diferents,
no
MImmés instants del REtemps. LAmQui anirà a bus MIm→car-te SOLsi te’n LAmvas? MIm→ SOL LAmQui t'esperarà MIm→amb el SOLcor tren LAmcat? MIm→ SOL LAmQui vindrà al matí MIm→a dur- SOLte el LAmsol? MIm→ SOL LAmQui anirà a donar- MIm→li cor SOLda al LAmmón? MIm→ SOL LAmSi tot DOfos una il·lu SOLsió,
pot
REser em faria LAmpor.
Si ara
DOsom reals tu i SOLjo,
hau
RErem d'anar. DOSempre endavant, MIsempre inventant respostes, LAmsempre esperant en REva.
No
DOsom diferents,
no
MImmés instants del REtemps. LAm MIm→ SOL x8 DOSempre endavant, MIsempre sembrant preguntes. LAmSempre fugint, de REquè? DODiga’m on anem,
per
MImquè seguim cor RErent. DOSempre endavant, MIsempre inventant respostes, LAmsempre esperant en REva.
No
DOsom diferents,
no
MImmés instants del REtemps.
ai
Passat
hau
No
no
pot
Si ara
hau
No
no
per
No
no