Instants del temps (Acords)

Cremen quatre selves al teu cor

Acords Acords
Sopa de Cabra
Intro: LAm MIm→ SOL x4

LAmCremen quatre MIm→selves SOLal teu LAmcor. MIm→ SOL
LAmCorre, mare MIm→terra, SOLlluny del LAmfoc. MIm→ SOL
LAmJa no hi ha misMIm→teris soSOLta el LAmsol, MIm→ SOL
LAmtremola, mare mar, MIm→i oSOLfega-ho LAmtot. MIm→ SOL

LAmUn enDOvàs sense reSOLtorn,
aiRExí serem tu i LAmjo.
PassatDOgers a l'últim SOLvol,
hauRErem d'anar.

DOSempre endavant,
MIsempre inventant respostes,
LAmsempre esperant en REva.
No DOsom diferents,
noMImmés instants del REtemps.

LAmQui anirà a busMIm→car-te SOLsi te’n LAmvas? MIm→ SOL
LAmQui t'esperarà MIm→amb el SOLcor trenLAmcat? MIm→ SOL
LAmQui vindrà al matí MIm→a dur-SOLte el LAmsol? MIm→ SOL
LAmQui anirà a donar-MIm→li corSOLda al LAmmón? MIm→ SOL

LAmSi tot DOfos una il·luSOLsió,
potREser em faria LAmpor.
Si ara DOsom reals tu i SOLjo,
hauRErem d'anar.

DOSempre endavant,
MIsempre inventant respostes,
LAmsempre esperant en REva.
No DOsom diferents,
noMImmés instants del REtemps.

LAm MIm→ SOL x8

DOSempre endavant,
MIsempre sembrant preguntes.
LAmSempre fugint, de REquè?
DODiga’m on anem,
perMImquè seguim corRErent.

DOSempre endavant,
MIsempre inventant respostes,
LAmsempre esperant en REva.
No DOsom diferents,
noMImmés instants del REtemps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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