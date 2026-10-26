Jo i
SOLtu, quin pa RErell de capsi MImgranys
viat
DOjant per mons es SOLtranys!
Lluita
RErem contra ge MImgants amb DOles mans nues.
Lluny, ca
SOLvalcant REper mil de MImserts
com “ban
DOdidus” a l'o SOLest,
desco
REbrint nous continents MImtot fent DOhistòria.
Junts vam
SOLalli REberar Pa MImrís,
vam tom
DObar el mur de Ber SOLlín
i na
REvegant amb els víkings MImempu DOnyant l'entorxa.
Com si
SOLfóssim REBonnie and MImClyde
o un
DOparell de samu SOLrais,
no ens
REfarem enrere MImmai, fi DOdels al repte.
Amb
REtu no hi ha dues nits i MImguals, no hi ha dubtes
ni te
DOmors, no hi ha principis ni fi REnals. SOLInven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles DO→ RE. SOL RE MIm DO x2
Jo i
SOLtu som in REtrèpids nave MImgants
a la con
DOquesta dels set SOLmars,
pio
REners i agosa MImrats, àvids DOd'aventures.
Com Neil
SOLArmstrong REo James Co MImok,
el desig
DOd'anar més SOLlluny
cap a
REmons descone MImguts i els DOseus misteris. REJunts no hi ha dues nits i MImguals, no hi ha dubtes
ni te
DOmors, no hi ha principis ni fi REnals. SOLInven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles, DO→ RE SOLinven REcibles DO→ RE.
Amb tu me'n
SOLvaig a REllà on em porti el MImvent.
L'un
DOal costat de SOLl'altre som més REforts i més va MIm→ DOlents.
Amb tu me'n
SOLvaig i REescapem d'aquest pre MImsent
que
DOha perdut tota inno SOLcència i la il· RElusió de quan som MIm→ DOnens.
Amb tu me'n
SOLvaig a REllà on em porti el MImvent.
L'un
DOal costat de SOLl'altre som més REforts i més va MIm→ DOlents.
Amb tu me'n
SOLvaig i REescapem d'aquest pre MImsent
que
DOha perdut tota inno SOLcència i la il· RElusió de quan som MIm→ DOnens. SOL RE MIm DO x4 SOL
viat
Lluita
Lluny, ca
com “ban
desco
Junts vam
vam tom
i na
Com si
o un
no ens
Amb
ni te
Jo i
a la con
pio
Com Neil
el desig
cap a
ni te
Amb tu me'n
L'un
Amb tu me'n
que
Amb tu me'n
L'un
Amb tu me'n
que