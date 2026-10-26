Invencibles (Acords)

Jo i tu, quin parell de capsigranys

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Jo i SOLtu, quin paRErell de capsiMImgranys
viatDOjant per mons esSOLtranys!
LluitaRErem contra geMImgants amb DOles mans nues.

Lluny, caSOLvalcant REper mil deMImserts
com “banDOdidus” a l'oSOLest,
descoREbrint nous continents MImtot fent DOhistòria.

Junts vam SOLalliREberar PaMImrís,
vam tomDObar el mur de BerSOLlín
i naREvegant amb els víkings MImempuDOnyant l'entorxa.

Com si SOLfóssim REBonnie and MImClyde
o un DOparell de samuSOLrais,
no ens REfarem enrere MImmai, fiDOdels al repte.

Amb REtu no hi ha dues nits iMImguals, no hi ha dubtes
ni teDOmors, no hi ha principis ni fiREnals.

SOLInvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREciblesDO→RE.

SOL RE MIm DO x2

Jo i SOLtu som inREtrèpids naveMImgants
a la conDOquesta dels set SOLmars,
pioREners i agosaMImrats, àvids DOd'aventures.

Com Neil SOLArmstrong REo James CoMImok,
el desig DOd'anar més SOLlluny
cap a REmons desconeMImguts i els DOseus misteris.

REJunts no hi ha dues nits iMImguals, no hi ha dubtes
ni teDOmors, no hi ha principis ni fiREnals.

SOLInvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREcibles,DO→RE
SOLinvenREciblesDO→RE.

Amb tu me'n SOLvaig aREllà on em porti el MImvent.
L'un DOal costat de SOLl'altre som més REforts i més vaMIm→DOlents.
Amb tu me'n SOLvaig i REescapem d'aquest preMImsent
que DOha perdut tota innoSOLcència i la il·RElusió de quan som MIm→DOnens.
Amb tu me'n SOLvaig aREllà on em porti el MImvent.
L'un DOal costat de SOLl'altre som més REforts i més vaMIm→DOlents.
Amb tu me'n SOLvaig i REescapem d'aquest preMImsent
que DOha perdut tota innoSOLcència i la il·RElusió de quan som MIm→DOnens.

SOL RE MIm DO x4
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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