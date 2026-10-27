Intro:
MI MIPassa l’hivern i no aconseguisc
es
SOL#mborrar del record alguns dels moments
espe
LAcials que vam viure durant els dos mesos
i els
SIvint-i-un dies que vàrem menjar-nos
el
MImón tu i jo. Avui necessite
po
SOL#msar punt i a part, vull fer inventari
de
LAtotes les coses que m’has regalat
i que em
SIsón impossibles de guardar
al fons d’un ca
MIlaix. MIUn sobre blau; milions de missatges
de
SOL#mtext; un e-mail, que guarde a consciència,
com
LAun amulet; un punt de llibre;
mi
SIlers de cançons amb la teua empremta
dacti
MIlar; un clauer que té forma
de sar
SOL#mgantana; un tiquet de l’últim peatge
abans
LAde Sabadell; un paquet bomba
que no
SIva esclatar i conserve
en algun lloc se
MIgur. MIEncara n’hi ha més: tinc una targeta
de
SOL#mCan Rectoret; un llarg poema,
re
LAgal de Nadal; mitja dotzena
de
SIfotos penjades al Facebook i un pòster
de
MIMuse rebregat; una entrada de cine
i a
SOL#mquestos texans; tres nits a l’Escala,
el
LAviatge a París i cada ciutat
que incendi
SIàrem. Són tants els records
que ja m’he descomp
MItat. MI SOL#m LA SI x6 MI
es
espe
i els
el
po
de
i que em
al fons d’un ca
de
com
mi
dacti
de sar
abans
que no
en algun lloc se
de
re
de
de
i a
el
que incendi
que ja m’he descomp