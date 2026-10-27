Inventari (Acords)

Passa l’hivern i no aconseguisc

Acords Acords
Pau Alabajos
pau alabajos una amable una trista una petita patria
pau alabajos una amable una trista una petita patria
Intro: MI

MIPassa l’hivern i no aconseguisc
esSOL#mborrar del record alguns dels moments
espeLAcials que vam viure durant els dos mesos
i els SIvint-i-un dies que vàrem menjar-nos
el MImón tu i jo. Avui necessite
poSOL#msar punt i a part, vull fer inventari
de LAtotes les coses que m’has regalat
i que em SIsón impossibles de guardar
al fons d’un caMIlaix.

MIUn sobre blau; milions de missatges
de SOL#mtext; un e-mail, que guarde a consciència,
com LAun amulet; un punt de llibre;
miSIlers de cançons amb la teua empremta
dactiMIlar; un clauer que té forma
de sarSOL#mgantana; un tiquet de l’últim peatge
abans LAde Sabadell; un paquet bomba
que no SIva esclatar i conserve
en algun lloc seMIgur.

MIEncara n’hi ha més: tinc una targeta
de SOL#mCan Rectoret; un llarg poema,
reLAgal de Nadal; mitja dotzena
de SIfotos penjades al Facebook i un pòster
de MIMuse rebregat; una entrada de cine
i aSOL#mquestos texans; tres nits a l’Escala,
el LAviatge a París i cada ciutat
que incendiSIàrem. Són tants els records
que ja m’he descompMItat.

MI SOL#m LA SI x6
MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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