Invisible (Acords)

Ocres, grisos, plou fluixet. (Invisible)

Acords Acords
Antònia Font
antonia font un minut estroboscopica
antonia font un minut estroboscopica

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭Ocres, LA♭maj7grisos, MI♭plou fluiLA♭maj7xet. (Invisible).
MI♭Ja ho sé, que ha de LA♭maj7ploure, però SOLmjo me depriFAmmesc.
MI♭Paleta de LA♭maj7verds, sa retxa des MI♭arbres
se reLA♭maj7talla en pantalla MI♭blanca.
Som molt LA♭maj7insignifiSOLmcant i vulneFAmrable.

MI♭(InLA♭maj7viMI♭siLA♭maj7ble).

MI♭Portes, LA♭maj7pisos, MI♭cortines, paLA♭maj7rets. (Invisible).
MI♭Davant sa intemLA♭maj7pèrie tot aiSOLmxò se deciFAmdeix.

MI♭(InLA♭maj7viMI♭sible). (InLA♭maj7visible).

MI♭(InLA♭maj7viMI♭sible). (InLA♭maj7visible).

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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