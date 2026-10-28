MIm SI7 MIm
MImNo, no he volgut pintar
el teu cabell SI7llarg
ni les teves MImmans.
LAm9Ni el teu cos, que he envolMImtat
d'ones que he roSI7bat
al mar abriMImvat.
MImNo, no he volgut pintar
aquest despertat SI7
serè, deslliuMImrat.
LAm9Ni el primer cant d'oMImcell
que ens acosta el SI7vent
abans de l'aMImdéu.
REI ara que el temps se m'emSOLporta
i em tanques la porDOta
per on vaig enSItrar,
no, SI7no vull recorMImdar
ni la teva imatSIm9ge
ni les teves MImmans.
SINo, SI7no em puc atuMImrar
i mirar la vida SIm9
des del finesMImtral.
MImNo, no vull trepitjar
fulles que em recorSI7den
el teu camiMImnar.
MImNo, ja no vull tornar
al camí que em porSI7ta
a la teva MImllar.
REI ara que el temps se m'emSOLporta
i em tanques la porDOta
per on vaig enSItrar,
no, SI7no vull recorMImdar
ni la teva imatSIm9ge
ni les teves MImmans.
SINo, SI7no em puc atuMImrar
i mirar la vida SIm9
des del finesMImtral.
LA SI7 MIm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.