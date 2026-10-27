MImNo em faces més fotos cuinant l'arròs, REquè importa això als teus seguidors? MImEstem fent un almorsaret, no un fotoREcol. MImTots els teus amics són tan instruïts, tan moREderns. MImPronuncieu tan bé els títols en anglés, nivell REfirst. MImTots tan ben plantats, tots etiquetats, tan muREdats SIm MImi jo semble un intrús, un turista perdut per REMart.
MIm7RE
MImVas ser la reina dels inadaptats quan escrivies aquell REblog, MImperò ara al Facebook ja se't veu que vius miREllor. MImViatges a Berlín, festivals d'estiu, flors al REcap, MImvinils dels Smiths, tardeo al teu pis, menús REbrunch, MImvestits amb pardals, triangles tatuats al besREcoll. SIm MImBuscaves un cantant dels SOLque punxen als festiREvals SIm7 MImi m'has trobat a mi, que noSOLmés vull sentir Al RETall.
MIm7RE
MImEt mires a l'espill i em veus al fons lleREgint al llit. MImDius que és com la portada de no sé quin REdisc. MImEt fas mil pentinats i de seguida te'ls desREfàs MImmentres parles de plans que ja m'has prepaRErat. MImAlce el dit cap al cel per comprovar si bufa el REvent, MIma vore si un corrent t'emporta amb REell. MImPotser bufe un corrent i t'emporte el REvent.