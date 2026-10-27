It girl meua (Acords)

No em faces més fotos cuinant l'arròs

Acords Acords
Els Jóvens
els jovens els jovens
els jovens els jovens
MIm7 RE

MImNo em faces més fotos cuinant l'arròs,
REquè importa això als teus seguidors?
MImEstem fent un almorsaret, no un fotoREcol.
MImTots els teus amics són tan instruïts, tan moREderns.
MImPronuncieu tan bé els títols en anglés, nivell REfirst.
MImTots tan ben plantats, tots etiquetats, tan muREdats SIm
MImi jo semble un intrús, un turista perdut per REMart.

MIm7 RE

MImVas ser la reina dels inadaptats
quan escrivies aquell REblog,
MImperò ara al Facebook ja se't veu que vius miREllor.
MImViatges a Berlín, festivals d'estiu, flors al REcap,
MImvinils dels Smiths, tardeo al teu pis, menús REbrunch,
MImvestits amb pardals, triangles tatuats al besREcoll. SIm
MImBuscaves un cantant dels SOLque punxen als festiREvals SIm7
MImi m'has trobat a mi, que noSOLmés vull sentir Al RETall.

MIm7 RE

MImEt mires a l'espill i em veus al fons lleREgint al llit.
MImDius que és com la portada de no sé quin REdisc.
MImEt fas mil pentinats i de seguida te'ls desREfàs
MImmentres parles de plans que ja m'has prepaRErat.
MImAlce el dit cap al cel per comprovar si bufa el REvent,
MIma vore si un corrent t'emporta amb REell.
MImPotser bufe un corrent i t'emporte el REvent.

MIm7 RE

MIm FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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