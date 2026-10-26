Ítaca (Acords)

Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
SOLQuan surts per fer el DOviatge cap a RE7ÍtaSOLca,
DOhas de preLA7gar que el REcamí sigui llarg,
SOLple d'aDOventures, ple RE7de SOLconeixences.
DOHas de pregar REque el camí sigui llarg,
DOque RE7siSOLguin moltes les matinades
MImque entraràs en un port que els LAmteus ulls ignoraven,
REi vagis a ciutats per aprendre SOLdels que saben.
Tingues sempre al DOcor la idea RE7d'ÍtaSOLca.
DOHas d'arriLA7bar-hi, REés el teu destí,
SOLperò DOno forcis gens RE7la SOLtravessia.
DOÉs RE7preSOLferible que duri molts anys,
DOque siguis LA7vell quan REfondegis l'illa,
SOLric de DOtot el que hauràs RE7guaSOLnyat fent el camí,
DOsense esperar REque et doni més riqueses.

SOLÍtaca t'ha doDOnat el bell viRE7atSOLge,
DOsense eLA7lla no hauries REsortit.
DOI si la trobes poRE7bra, SOLno és que Ítaca
MImt'hagi enganyat. Savi, LAmcom bé t'has fet,
REsabràs el que voSOLlen dir les Ítaques.

DO RE7 SOL

Més RElluny, heu d'anar SOLmés lluny
DOdels arbres caiSOLguts que DOara us empreRE7sonen,
LAi quan els haureu guaREnyat,
DOtingueu ben preSOLsent no aturar-RE7vos. SOL
Més RElluny, sempre aneu SOLmés lluny,
DOmés lluny de l'aSOLvui que DOara us encaRE7dena.
LAI quan sereu deslliuRErats,
DOtorneu a coSOLmençar els nous pasRE7sos. SOL

Més lluny, RE7sempre molt més SOLlluny,
DOmés lluny del SOLdemà que DOara ja s'acosREta.
LAI quan creieu que arriREbeu,
DOsapigueu SOLtrobar noves RE7senSOLdes.
RE7 SOL

REBon viatDOge per als SOLguerrers
REque al DOseu poSOLble són fidels,
REafavoreiDOxi el déu SOLdels vents
REel velam DOdel seu SOLvaixell,
SImi malgrat llur vell LAmcombat,
DOtinguin plaer dels cosSOLsos més amants.
REOmplin xarxes de volguts estels
SOLplens de DOventures, RE7plens de coSOLneixences.
REBon viatDOge per als SOLguerrers
REsi al DOseu poSOLble són fidels,
REel velam DOdel seu SOLvaixell
REafavoreiDOxi el déu SOLdels vents,
SImi malgrat llur vell LAmcombat,
DOl'amor ompli el seu SOLcos generós,
REtrobin els camins dels vells anhels,
SOLplens de DOventures, RE7plens de coSOLneixences.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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