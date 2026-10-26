SOLQuan surts per fer el DOviatge cap a RE7ÍtaSOLca, DOhas de preLA7gar que el REcamí sigui llarg, SOLple d'aDOventures, ple RE7de SOLconeixences. DOHas de pregar REque el camí sigui llarg, DOque RE7siSOLguin moltes les matinades MImque entraràs en un port que els LAmteus ulls ignoraven, REi vagis a ciutats per aprendre SOLdels que saben. Tingues sempre al DOcor la idea RE7d'ÍtaSOLca. DOHas d'arriLA7bar-hi, REés el teu destí, SOLperò DOno forcis gens RE7la SOLtravessia. DOÉs RE7preSOLferible que duri molts anys, DOque siguis LA7vell quan REfondegis l'illa, SOLric de DOtot el que hauràs RE7guaSOLnyat fent el camí, DOsense esperar REque et doni més riqueses.
SOLÍtaca t'ha doDOnat el bell viRE7atSOLge, DOsense eLA7lla no hauries REsortit. DOI si la trobes poRE7bra, SOLno és que Ítaca MImt'hagi enganyat. Savi, LAmcom bé t'has fet, REsabràs el que voSOLlen dir les Ítaques.
DORE7SOL
Més RElluny, heu d'anar SOLmés lluny DOdels arbres caiSOLguts que DOara us empreRE7sonen, LAi quan els haureu guaREnyat, DOtingueu ben preSOLsent no aturar-RE7vos. SOL Més RElluny, sempre aneu SOLmés lluny, DOmés lluny de l'aSOLvui que DOara us encaRE7dena. LAI quan sereu deslliuRErats, DOtorneu a coSOLmençar els nous pasRE7sos. SOL
Més lluny, RE7sempre molt més SOLlluny, DOmés lluny del SOLdemà que DOara ja s'acosREta. LAI quan creieu que arriREbeu, DOsapigueu SOLtrobar noves RE7senSOLdes. RE7SOL
REBon viatDOge per als SOLguerrers REque al DOseu poSOLble són fidels, REafavoreiDOxi el déu SOLdels vents REel velam DOdel seu SOLvaixell, SImi malgrat llur vell LAmcombat, DOtinguin plaer dels cosSOLsos més amants. REOmplin xarxes de volguts estels SOLplens de DOventures, RE7plens de coSOLneixences. REBon viatDOge per als SOLguerrers REsi al DOseu poSOLble són fidels, REel velam DOdel seu SOLvaixell REafavoreiDOxi el déu SOLdels vents, SImi malgrat llur vell LAmcombat, DOl'amor ompli el seu SOLcos generós, REtrobin els camins dels vells anhels, SOLplens de DOventures, RE7plens de coSOLneixences.