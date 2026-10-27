LA MI FA#m RE LA MI FA#m
LAAny MIrere FA#many l'abric i el REfred venen acompanyats
LAd'esMIpeFA#mranREça i regals.
LAAmb MImil coFA#mlors dibuixem el REque segur serà millor:
LAs'aMIcosFA#mta REun any nou.
LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.
LAMiMIrar obFA#mservant aquell que REtens tot just al davant
LAquelMIcom FA#mli REmancarà
LASi MIfas el FA#mgest i només REli dones el que tens,
LAno MIneFA#mcesREsita més.
LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.
LAJa MIés Nadal, FA#mmoment per aproREfitar
LAi MIdonar caFA#mlor i feliREcitat.
LAJa MIés Nadal, FA#mmoment per aproREfitar
LAi MIdonar caFA#mlor i feliREcitat.
LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.
LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.