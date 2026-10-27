Ja és Nadal (Acords)

Any rere any l'abric i el fred venen acompanyats

Acords Acords
Elena Gadel
LA MI FA#m RE LA MI FA#m

LAAny MIrere FA#many l'abric i el REfred venen acompanyats
LAd'esMIpeFA#mranREça i regals.

LAAmb MImil coFA#mlors dibuixem el REque segur serà millor:
LAs'aMIcosFA#mta REun any nou.

LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.

LAMiMIrar obFA#mservant aquell que REtens tot just al davant
LAquelMIcom FA#mli REmancarà
LASi MIfas el FA#mgest i només REli dones el que tens,
LAno MIneFA#mcesREsita més.

LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.

LAJa MIés Nadal, FA#mmoment per aproREfitar
LAi MIdonar caFA#mlor i feliREcitat.
LAJa MIés Nadal, FA#mmoment per aproREfitar
LAi MIdonar caFA#mlor i feliREcitat.

LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.
LAJa és Nadal MIi amb tu a la meva FA#mllar
m'abraça REl'amistat.
LAConquestes MIi somnis per comFA#mplir,
plegats segur ho aREconseguim.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi