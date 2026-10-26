LA MI RE MI x4
LAAsseMIgut REdavant la MIporta
LAd'un caMIfèREon el MItemps s'hi atura,
LAveig la MIgent REque sempre MIve atabaLAlada. MI RE MI
LAQuin desMItí ens REempeny a MIcórrer?
LAOn va el MItren REsempre MItan de pressa?
LAVull guaiMItar REi desxiMIfrar cada paiLAsatge. MI RE MI
REUn exèrcit MIde corbates
LAamb el mòbil REvan enraonant,
gesticulen MIi s'enfaden,
SImsembla que faran MItard a algun lloc.
LAEl MImón va REmassa MIràpid.
LAEl MImón REno s'espera MIni un instant.
LAFa MItemps ja REque no MIvull seguir el seu pas.
LA MI RE MI x2
LANo veig MInens REamb biciMIcleta,
LAels MIcarRErers desoMIlats supliquen,
LAde seMIgur REse'ls ha crusMIpit una panLAtalla. MI RE MI
LAQui els diMIrà REquan plora un MIarbre?
LACom saMIbran REquan somMIriu la lluna?
LAInnoMIcent! REPotser això MIja no té imporLAtància. MI RE MI
RESense moure't MIni de casa,
LAel planeta pot REser al nostre abast.
S'esmicolen MIles distàncies,
SImperò oblidem amb qui MIhem d'anar a sopar.
LAEl MImón va REmassa MIràpid.
LAEl MImón REno s'espera MIni un instant.
LAFa MItemps ja REque no MIvull seguir el seu pas.
FA#mSi en caDO#mda revolt miREréssim a qui deiLAxem enrere,
FA#mens trobaDO#mríem sols en REun vagó d'alMIta velocitat.
LAEl MImón va REmassa MIràpid...
LASe MIme'n REfot, jo anar fent, MIja faré cap.
LASe MIme'n fot, REjo aMInar fent, ja faré cap.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.