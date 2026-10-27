Ja no hi ets (Acords)

Una nit em vaig despertar sense tu

Acords Acords
Maria Jacobs
RE LA MI
RE FA#m MI

SImUna nit em vaig FA#mdespertar sense MItu.
SImL’altre costat del FA#mllit era fred i MIbuit.
No saREbia per què no hi LAeres; havies marMIxat.
SImVaig anar a buscar-te, FA#mperò no et vaig troMIbar.

Però no hi REets, te’n MIvas anar com FA#ml’aire,
i penso: per REquè DO#mtu ja no ets aFA#mquí?
Vas voler marRExar i MIara he de FAdimrecomenFA#m→çar. MI
Era aiRExò el miLAllor que ens podia pasMIsar?

SImJo t’estimava, FA#mem vas fer molt MImal...
SImHi ha ferides FA#mque ni amb el MItemps…
No REsé per què porto LAel teu record claMIvat,
si SImets només un FA#mtros d’un trist pasMIsat.

Però no hi REets, te’n MIvas anar com FA#ml’aire,
i penso: per REquè DO#mtu ja no ets aFA#mquí?
Vas voler marRExar i MIara he de FAdimrecomenFA#m→çar. MI
Era aiRExò el miLAllor que ens podia pasMIsar?

DO#mOn és tot allò
que REjunts vàrem soLA/DO#miar?
SImOn va anar a parar
tot l’aSOLmor que et vaig doMInar?

Però no hi REets, te’n MIvas anar com FA#ml’aire,
i penso: per REquè DO#mtu ja no ets aFA#mquí?
Vas voler marRExar i MIara he de FAdimrecomenFA#m→çar. MI
Era aiRExò el miLAllor que ens podia pasMIsar?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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