RE LA MI
RE FA#m MI
SImUna nit em vaig FA#mdespertar sense MItu.
SImL’altre costat del FA#mllit era fred i MIbuit.
No saREbia per què no hi LAeres; havies marMIxat.
SImVaig anar a buscar-te, FA#mperò no et vaig troMIbar.
Però no hi REets, te’n MIvas anar com FA#ml’aire,
i penso: per REquè DO#mtu ja no ets aFA#mquí?
Vas voler marRExar i MIara he de FAdimrecomenFA#m→çar. MI
Era aiRExò el miLAllor que ens podia pasMIsar?
SImJo t’estimava, FA#mem vas fer molt MImal...
SImHi ha ferides FA#mque ni amb el MItemps…
No REsé per què porto LAel teu record claMIvat,
si SImets només un FA#mtros d’un trist pasMIsat.
Però no hi REets, te’n MIvas anar com FA#ml’aire,
i penso: per REquè DO#mtu ja no ets aFA#mquí?
Vas voler marRExar i MIara he de FAdimrecomenFA#m→çar. MI
Era aiRExò el miLAllor que ens podia pasMIsar?
DO#mOn és tot allò
que REjunts vàrem soLA/DO#miar?
SImOn va anar a parar
tot l’aSOLmor que et vaig doMInar?
Però no hi REets, te’n MIvas anar com FA#ml’aire,
i penso: per REquè DO#mtu ja no ets aFA#mquí?
Vas voler marRExar i MIara he de FAdimrecomenFA#m→çar. MI
Era aiRExò el miLAllor que ens podia pasMIsar?
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