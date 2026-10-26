LAmDivuit SOLmesos i un REdia més, LAmes fa tan SOLlent esREperar, LAmja no SOLpassen tramREvies,no, LAmja no SOLvaig ni a REpescar. DOJa no SOLborden els FAgossos, DOi han pleSOLgat els FAdel circ, LAmja no hi SOLha trapeREzistes, no, LAmi tu no SOLvens mai REper aquí.
LAmS'ha paSOLrat el rellotREge vell de LAmla nostra SOLestaREció, LAmi els SOLocells de REla via tres LAms'han reSOLbel·lat conREtra tot. DOI els SOLdiumenges a FAla tarda DOsón encaSOLra tan aFAvorrits, LAmhi ha coSOLses que no REcanvien mai, LAmi tu no SOLvens mai REper aquí.
DOUn avió creua un SOLtros de cel, DOi jo em sento SOLmorir. LAmAquests núvols no MImmarxaran SOLfins que arribi REl'abril. LAmTu ja no SOLvens mai per aREquí.
DOJa no queden estreSOLlles, no, DOtampoc passen SOLels trens LAmque ens portaven a MImcasa als dos SOLdesprés d'anar a trencar REel gel. LAmI ja res és com era abans —SOLels avis diuen sovint—RE, DOles xafarderes van preSOLguntant per DOquè no vens mai per SOLaquí. LAmI les nits, quan ja no MImfa fred, torSOLno a pujar al meu REterrat. LAmDes d'aquí puc veure SOLencara aquest cel ennuvoRElat. DOTu ja no SOLvens DOmai per SOLaquí.