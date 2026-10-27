La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
E
SI♭nyorar-te en MI♭add9cara SI♭més,
traves
MI♭add9sar car SI♭rers plens de MI♭add9gent que es SI♭com MI♭add9bra, SI♭treure el cap del MI♭add9meu cas SI♭tell,
refres
MI♭add9car el cer SI♭vell amb re MI♭add9talls de SI♭tu. MI♭add9 SI♭Remenar-te MI♭add9el sofre SI♭git,
espol
MI♭add9sar del SI♭llit males MI♭add9nits i SI♭mo MI♭add9lles, SI♭fer cabanes MI♭add9als teus SI♭pits,
posar
MI♭add9per es SI♭crit com em MI♭add9trobo a SI♭vui. MI♭add9 DOm7Potser sí que el món s'en FA7fonsa,
però ja no
SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro. DOm7Necessito poca FA7cosa
i el teu xa
SOLm7rop DOmem SI♭treu DOm/ SOLels malde SI♭→ MI♭add9caps. SI♭ MI♭add9 SI♭Empaitar-te MI♭add9pels ra SI♭cons,
buidar
MI♭add9de ra SI♭ons els di MI♭add9es de SI♭boi MI♭add9ra, SI♭fer memòria i MI♭add9ser cons SI♭cient
que, si es
MI♭add9tic con SI♭tent, sempre hi MI♭add9ets pel SI♭mig. MI♭add9 DOm7Poc a poc vaig fent en FA7dreça
i ja no
SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro. DOm7Buido el que no m'inte FA7ressa
i de la
SOLm7resta DOmen SI♭faig DOm/ SOLun bon so SI♭par. MI♭add9 SI♭ MI♭add9 DOm7Poc a poc vaig fent en FA7dreça
i ja no
SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro. DOm7Buido el que no m'inte FA7ressa
i de la
SOLm7resta DOmen SI♭faig DOm/ SOLun bon sopar. DOm7Traço i surto de la FA7ratlla,
però ja no
SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro.
Hi
DOm7ha alguns dies que s'es FA7patllen,
però tard o
SOLm7d'ho DOmra SI♭guai DOm/ SOLto i surt el SI♭sol. MI♭add9 SI♭ MI♭add9 SI♭ MI♭add9 SI♭ MI♭add9 SI♭
traves
refres
espol
posar
però ja no
i el teu xa
buidar
que, si es
i ja no
i de la
i ja no
i de la
però ja no
Hi
però tard o