Ja no ploro (Acords)

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Els Pets
els pets larea petita
els pets larea petita

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

ESI♭nyorar-te enMI♭add9cara SI♭més,
travesMI♭add9sar carSI♭rers plens de MI♭add9gent que esSI♭comMI♭add9bra,
SI♭treure el cap del MI♭add9meu casSI♭tell,
refresMI♭add9car el cerSI♭vell amb reMI♭add9talls de SI♭tu. MI♭add9

SI♭Remenar-te MI♭add9el sofreSI♭git,
espolMI♭add9sar del SI♭llit males MI♭add9nits i SI♭moMI♭add9lles,
SI♭fer cabanes MI♭add9als teus SI♭pits,
posar MI♭add9per esSI♭crit com em MI♭add9trobo aSI♭vui. MI♭add9

DOm7Potser sí que el món s'enFA7fonsa,
però ja no SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro.
DOm7Necessito poca FA7cosa
i el teu xaSOLm7rop DOmem SI♭treu DOm/SOLels maldeSI♭→MI♭add9caps. SI♭ MI♭add9

SI♭Empaitar-te MI♭add9pels raSI♭cons,
buidar MI♭add9de raSI♭ons els diMI♭add9es de SI♭boiMI♭add9ra,
SI♭fer memòria i MI♭add9ser consSI♭cient
que, si esMI♭add9tic conSI♭tent, sempre hi MI♭add9ets pel SI♭mig. MI♭add9

DOm7Poc a poc vaig fent enFA7dreça
i ja no SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro.
DOm7Buido el que no m'inteFA7ressa
i de la SOLm7resta DOmen SI♭faig DOm/SOLun bon soSI♭par. MI♭add9 SI♭ MI♭add9

DOm7Poc a poc vaig fent enFA7dreça
i ja no SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro.
DOm7Buido el que no m'inteFA7ressa
i de la SOLm7resta DOmen SI♭faig DOm/SOLun bon sopar.
DOm7Traço i surto de la FA7ratlla,
però ja no SI♭ploro, jo ja no MI♭add9ploro.
Hi DOm7ha alguns dies que s'esFA7patllen,
però tard o SOLm7d'hoDOmra SI♭guaiDOm/SOLto i surt el SI♭sol. MI♭add9 SI♭ MI♭add9 SI♭ MI♭add9 SI♭ MI♭add9 SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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