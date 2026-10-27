Ja passat el temps (Acords)

Ja perdut el temps guanyant intents de temps en temps

Acords Acords
Sílvia Tomàs
REJa perRE#dut el temps guaREnyant intents RE#de temps en temps,
REhan sortit RE#les llunes que en el diREa intueiRE#xen les nits evidents.
REJa guaRE#nyat el temps perdent REel temps enRE#tre els intents,
REhan dormit RE#els sols i ja fa REtemps que hauríRE#em d’estar desperts.

LAmDia i nit s’angoixa el temps que es perd guanyant els anys.
SImNo es fa tova la vivència d’aprendre sempre a cops de pal.
SOLmNo oblidarem l’essència primària que ens fa ser animals.
RELa pedra que ens enSOLmtrebanca la tenim entre les REmans,
la llancem amb la miSOLmrada i la perdonem trepitjant LAmendavant.
RESom l’equació inexacRE#ta que s’equilibra enREtre catarsi i relativiRE#tat.
RENomés espero, amic meu, que RE#l’estima succeeixi en REl’equació de cada insRE#tant.
SOLmQue els despertars siguin noves llibertats
i el “bona nit” sigui l’acompanyament al LAmpur estat.

REJa passat el RE#temps, es veu el REtemps, passat calRE#mat.
REAra dormo senRE#se culpa i em desREperto de veriRE#tat.
REDures són les paraules perquè RE#dura és l’experiènciREa d’assumir que ha estat aiRE#xí,
REperò no són les parauRE#les les que expliquen REla subtil de cada inRE#tent.

LAmNo pretenc més fronteres en aquest món tan esquerdat,
SOLmperò el temps ens guanya savi per mostrar-nos el camí que LAmhem esgotat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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