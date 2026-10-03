Jaio (Acords)

De petit et van fer una guerra

Acords Acords
Els Pets

Per tocar-la en tonalitat original, col·loqueu la celleta al primer trast o transposeu la cançó un semitò cap amunt.

Intro: MIm DO MIm DO→ RE x2

SOLViure no és fàcil DOals seixanta,
LAmquan no és la sang, el coRElesterol,
SOLde tant en tant la saDOlut t'espanta,
LAmtot sense sal i ni gota REd'alcohol.
SOLNo et falta gaire per DOjubilar-te,
LAmperò el pagès ho és REfins que mor,
SOLuna altra feina has DOde buscar-te
LAmi deixar el tros molt a REcontracor.

MImL'últiSImma glaçada DOdel mes de REmarç
MImet va obliSImgar a donar aquest REpas,
MImde maSImtí quan te’n vas DOal nou treREball,
DOse t'entelen els REulls DOtirant REcarrer avall.

MImUoooDOoo! REDe petit et van SOL→fer una REguerra.
MImUoooDOoo! REDe jove et van SOL→vendre uREna pau.
MImUoooDOoo! REDe gran t'has creSOL→mat amb la REterra.
MImUoooDOoo! I ara, LAmjaSImio,et DOdonen REpel sac !

MIm DO MIm DO→ RE x2

SOLTota la vida el DOvent de cara,
LAmsovint fotut però REpencant a gust,
SOLestrenys els punys i alces DOla mirada,
LAmpreguntes a Déu si tot REaixò és just.

MImÉs tard SImquan arriDObes i esREtàs xafat,
MImella SImcus al teu REcostat,
MIm"el camp SImno té reDOmei", la dona REet diu,
DO"però qui REmana DOno, d'això REno en viu !"

MImUoooDOoo! REDe petit et van SOL→fer una REguerra.
MImUoooDOoo! REDe jove et van SOL→vendre uREna pau.
MImUoooDOoo! REDe gran t'has creSOL→mat amb la REterra.
MImUoooDOoo! I ara, LAmjaSImio,et DOdonen REpel sac !

MIm DO MIm DO→ RE x4

MImUoooDOoo! REDe petit et van SOL→fer una REguerra.
MImUoooDOoo! REDe jove et van SOL→vendre uREna pau.
MImUoooDOoo! REDe gran t'has creSOL→mat amb la REterra.
MImUoooDOoo! I ara, LAmjaSImio,et DOdonen REpel sac !

MIm DO MIm DO→ RE x2
MIm

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi