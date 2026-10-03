Per tocar-la en tonalitat original, col·loqueu la celleta al primer trast o transposeu la cançó un semitò cap amunt.
Intro:
MIm DO MIm DO→ RE x2 SOLViure no és fàcil DOals seixanta, LAmquan no és la sang, el co RElesterol, SOLde tant en tant la sa DOlut t'espanta, LAmtot sense sal i ni gota REd'alcohol. SOLNo et falta gaire per DOjubilar-te, LAmperò el pagès ho és REfins que mor, SOLuna altra feina has DOde buscar-te LAmi deixar el tros molt a REcontracor. MImL'últi SImma glaçada DOdel mes de REmarç MImet va obli SImgar a donar aquest REpas, MImde ma SImtí quan te’n vas DOal nou tre REball, DOse t'entelen els REulls DOtirant REcarrer avall. MImUooo DOoo! REDe petit et van SOL→fer una REguerra. MImUooo DOoo! REDe jove et van SOL→vendre u REna pau. MImUooo DOoo! REDe gran t'has cre SOL→mat amb la REterra. MImUooo DOoo! I ara, LAmja SImio,et DOdonen REpel sac ! MIm DO MIm DO→ RE x2 SOLTota la vida el DOvent de cara, LAmsovint fotut però REpencant a gust, SOLestrenys els punys i alces DOla mirada, LAmpreguntes a Déu si tot REaixò és just. MImÉs tard SImquan arri DObes i es REtàs xafat, MImella SImcus al teu REcostat, MIm"el camp SImno té re DOmei", la dona REet diu, DO"però qui REmana DOno, d'això REno en viu !" MImUooo DOoo! REDe petit et van SOL→fer una REguerra. MImUooo DOoo! REDe jove et van SOL→vendre u REna pau. MImUooo DOoo! REDe gran t'has cre SOL→mat amb la REterra. MImUooo DOoo! I ara, LAmja SImio,et DOdonen REpel sac ! MIm DO MIm DO→ RE x4 MImUooo DOoo! REDe petit et van SOL→fer una REguerra. MImUooo DOoo! REDe jove et van SOL→vendre u REna pau. MImUooo DOoo! REDe gran t'has cre SOL→mat amb la REterra. MImUooo DOoo! I ara, LAmja SImio,et DOdonen REpel sac ! MIm DO MIm DO→ RE x2 MIm