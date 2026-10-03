Intro: MIm DO MIm DO→ RE x2



SOL Viure no és fàcil DO als seixanta,

LAm quan no és la sang, el co RE lesterol,

SOL de tant en tant la sa DO lut t'espanta,

LAm tot sense sal i ni gota RE d'alcohol.

SOL No et falta gaire per DO jubilar-te,

LAm però el pagès ho és RE fins que mor,

SOL una altra feina has DO de buscar-te

LAm i deixar el tros molt a RE contracor.



MIm L'últi SIm ma glaçada DO del mes de RE març

MIm et va obli SIm gar a donar aquest RE pas,

MIm de ma SIm tí quan te’n vas DO al nou tre RE ball,

DO se t'entelen els RE ulls DO tirant RE carrer avall.



MIm Uooo DO oo! RE De petit et van SOL→ fer una RE guerra.

MIm Uooo DO oo! RE De jove et van SOL→ vendre u RE na pau.

MIm Uooo DO oo! RE De gran t'has cre SOL→ mat amb la RE terra.

MIm Uooo DO oo! I ara, LAm ja SIm io,et DO donen RE pel sac !



MIm DO MIm DO→ RE x2



SOL Tota la vida el DO vent de cara,

LAm sovint fotut però RE pencant a gust,

SOL estrenys els punys i alces DO la mirada,

LAm preguntes a Déu si tot RE això és just.



MIm És tard SIm quan arri DO bes i es RE tàs xafat,

MIm ella SIm cus al teu RE costat,

MIm "el camp SIm no té re DO mei", la dona RE et diu,

DO "però qui RE mana DO no, d'això RE no en viu !"



MIm Uooo DO oo! RE De petit et van SOL→ fer una RE guerra.

MIm Uooo DO oo! RE De jove et van SOL→ vendre u RE na pau.

MIm Uooo DO oo! RE De gran t'has cre SOL→ mat amb la RE terra.

MIm Uooo DO oo! I ara, LAm ja SIm io,et DO donen RE pel sac !



MIm DO MIm DO→ RE x4



MIm Uooo DO oo! RE De petit et van SOL→ fer una RE guerra.

MIm Uooo DO oo! RE De jove et van SOL→ vendre u RE na pau.

MIm Uooo DO oo! RE De gran t'has cre SOL→ mat amb la RE terra.

MIm Uooo DO oo! I ara, LAm ja SIm io,et DO donen RE pel sac !



MIm DO MIm DO→ RE x2

MIm