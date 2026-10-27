Intro: LA DO#m SIm MI x2



Melo LA dia facileta, m’acompanya la trompeta,

quatre a DO#m cords ben rebuscats, jo ja hi poso una lletra

que t’ex SIm pliqui experiències, si convé, me les invento.

No et MI queda clar aquest cop? Jo t’ho repeteixo.



Les his LA tòries inventades ben sovint són fantasmades.

Si vols que DO#m et parli d’amors, te’n puc fotre parrafades

de pa SIm raules ben lligades, melodies agradables,

ai MI xò és un conte de fades.



I a RE vui pot MI ser l’úl DO#m tima FA#m cançó,

que si SIm vols jo te l’explico,

que si MI vols jo te la can MI7 to.



LA DO#m SIm MI x2



Pot ser LA t’ha agradat que et digui que ets la reina del meu regne.

No t’en DO#m ganyis, vida meva, només vull entrar al teu ventre.

Ets la SIm fallera major, la pubilla de pubilles,

i, si MI fossis castellera, et folraria amb les manilles.



Ja hem LA omplert més de mil fulls buscant la rima perfecta,

i en DO#m el fons buscàvem tots que captessis la indirecta.

Ara SIm tenim confiança de que sigui la darrera,

i amb MI aquesta cançoneta fem córrer la cremallera.



I a RE vui pot MI ser l’úl DO#m tima FA#m cançó,

que si SIm vols jo te l’explico,

que si MI vols jo te la can MI7 to.



Perquè són can MI çons que no entén nin LA gú,

ni DO#m tu, ni SIm jo, can MI çons que no diuen

LA res, de DO#m res, de SIm res, can MI çons sense mis LA satge,

solo DO#m salvatge sobre pa SIm per, sobre pa MI per mu LA llat.



LA RE SIm MI x2



I a RE vui pot MI ser l’úl DO#m tima FA#m cançó,

que si SIm vols jo te l’explico,

que si MI vols jo te la can MI7 to.



Perquè són can MI çons que no entén nin LA gú,

ni DO#m tu, ni SIm jo, can MI çons que no diuen

LA res, de DO#m res, de SIm res, can MI çons sense mis LA satge,

solo DO#m salvatge sobre pa SIm per, sobre pa MI per mu LA llat.