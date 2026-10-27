Je t'aime (Acords)

Melodia facileta, m’acompanya la trompeta

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La Terrasseta de Preixens
la terrasseta de preixens candidatura
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Intro: LA DO#m SIm MI x2

MeloLAdia facileta, m’acompanya la trompeta,
quatre aDO#mcords ben rebuscats, jo ja hi poso una lletra
que t’exSImpliqui experiències, si convé, me les invento.
No et MIqueda clar aquest cop? Jo t’ho repeteixo.

Les hisLAtòries inventades ben sovint són fantasmades.
Si vols que DO#met parli d’amors, te’n puc fotre parrafades
de paSImraules ben lligades, melodies agradables,
aiMIxò és un conte de fades.

I aREvui pot MIser l’úlDO#mtima FA#mcançó,
que si SImvols jo te l’explico,
que si MIvols jo te la canMI7to.

LA DO#m SIm MI x2

Pot ser LAt’ha agradat que et digui que ets la reina del meu regne.
No t’enDO#mganyis, vida meva, només vull entrar al teu ventre.
Ets la SImfallera major, la pubilla de pubilles,
i, si MIfossis castellera, et folraria amb les manilles.

Ja hem LAomplert més de mil fulls buscant la rima perfecta,
i en DO#mel fons buscàvem tots que captessis la indirecta.
Ara SImtenim confiança de que sigui la darrera,
i amb MIaquesta cançoneta fem córrer la cremallera.

I aREvui pot MIser l’úlDO#mtima FA#mcançó,
que si SImvols jo te l’explico,
que si MIvols jo te la canMI7to.

Perquè són canMIçons que no entén ninLAgú,
ni DO#mtu, ni SImjo, canMIçons que no diuen
LAres, de DO#mres, de SImres, canMIçons sense misLAsatge,
solo DO#msalvatge sobre paSImper, sobre paMIper muLAllat.

LA RE SIm MI x2

I aREvui pot MIser l’úlDO#mtima FA#mcançó,
que si SImvols jo te l’explico,
que si MIvols jo te la canMI7to.

Perquè són canMIçons que no entén ninLAgú,
ni DO#mtu, ni SImjo, canMIçons que no diuen
LAres, de DO#mres, de SImres, canMIçons sense misLAsatge,
solo DO#msalvatge sobre paSImper, sobre paMIper muLAllat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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