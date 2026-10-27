Intro:
LA DO#m SIm MI x2
Melo
LAdia facileta, m’acompanya la trompeta,
quatre a
DO#mcords ben rebuscats, jo ja hi poso una lletra
que t’ex
SImpliqui experiències, si convé, me les invento.
No et
MIqueda clar aquest cop? Jo t’ho repeteixo.
Les his
LAtòries inventades ben sovint són fantasmades.
Si vols que
DO#met parli d’amors, te’n puc fotre parrafades
de pa
SImraules ben lligades, melodies agradables,
ai
MIxò és un conte de fades.
I a
REvui pot MIser l’úl DO#mtima FA#mcançó,
que si
SImvols jo te l’explico,
que si
MIvols jo te la can MI7to. LA DO#m SIm MI x2
Pot ser
LAt’ha agradat que et digui que ets la reina del meu regne.
No t’en
DO#mganyis, vida meva, només vull entrar al teu ventre.
Ets la
SImfallera major, la pubilla de pubilles,
i, si
MIfossis castellera, et folraria amb les manilles.
Ja hem
LAomplert més de mil fulls buscant la rima perfecta,
i en
DO#mel fons buscàvem tots que captessis la indirecta.
Ara
SImtenim confiança de que sigui la darrera,
i amb
MIaquesta cançoneta fem córrer la cremallera.
I a
REvui pot MIser l’úl DO#mtima FA#mcançó,
que si
SImvols jo te l’explico,
que si
MIvols jo te la can MI7to.
Perquè són can
MIçons que no entén nin LAgú,
ni
DO#mtu, ni SImjo, can MIçons que no diuen LAres, de DO#mres, de SImres, can MIçons sense mis LAsatge,
solo
DO#msalvatge sobre pa SImper, sobre pa MIper mu LAllat. LA RE SIm MI x2
I a
REvui pot MIser l’úl DO#mtima FA#mcançó,
que si
SImvols jo te l’explico,
que si
MIvols jo te la can MI7to.
Perquè són can
MIçons que no entén nin LAgú,
ni
DO#mtu, ni SImjo, can MIçons que no diuen LAres, de DO#mres, de SImres, can MIçons sense mis LAsatge,
solo
DO#msalvatge sobre pa SImper, sobre pa MIper mu LAllat.
Melo
quatre a
que t’ex
No et
Les his
Si vols que
de pa
ai
I a
que si
que si
Pot ser
No t’en
Ets la
i, si
Ja hem
i en
Ara
i amb
I a
que si
que si
Perquè són can
ni
solo
I a
que si
que si
Perquè són can
ni
solo