Je t'aime (Acords)

Je t'aime, t'ho dic en francès. Si vols

Acords Acords
Anna Roig i L’ombre de ton chien
anna roig i lombre de ton chien anna roig i lombre de ton ch
anna roig i lombre de ton chien anna roig i lombre de ton ch
Intro: LAm MI7 LAm MI7 x4

Je LAmt'aime, t'ho dic en francès. Si vols,
pots fer MI7veure que no m'has entès.
Je LAmt'aime, t'ho dic, però ja ho saps,
saps tot el MI7que passa per dins del meu cap.

Je FAt'aime, i sé que tu a mi,
ho veig els teus DOulls, t'ho estalvio dir.
Je LAmt'aime, i això em fa feliç,
saber que el que MI7sento també ho sents per mi!

LAm MI7 LAm MI7

Je LAmt'aime, t'ho dic en francès. Si vols,
pots fer MI7veure que no m'has entès.
Je LAmt'aime, t'ho dic, però ja ho saps,
saps tot el MI7que passa per dins del meu cap.

Je FAt'aime, i sé que tu a mi,
ho veig els teus DOulls, t'ho estalvio dir.
Je LAmt'aime, i això em fa feliç,
saber que el que MI7sento també ho sents per mi!

Je LAmt'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOLm'aimes, il est heuFAreux,
les aREmmoureux, pendant que FAtu me regardes silenMIcieux.

LAm MI7 LAm MI7

Je LAmt'aime, t'ho dic en francès. Si vols,
pots fer MI7veure que no m'has entès.
Je LAmt'aime, t'ho dic, però ja ho saps,
saps tot el MI7que passa per dins del meu cap.

Je FAt'aime, i sé que tu a mi,
ho veig els teus DOulls, t'ho estalvio dir.
Je LAmt'aime, i això em fa feliç,
saber que el que MI7sento també ho sents per mi!

Je LAmt'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOLm'aimes, il est heuFAreux,
les aREmmoureux, pendant que FAtu me regardes silenMIcieux.
Je LAmt'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOLm'aimes, il est heuFAreux,
les aREmmoureux, pendant que FAtu me regardes silenMIcieux.

LAm MI7 LAm MI7 x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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