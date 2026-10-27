Intro:
LAm MI7 LAm MI7 x4
Je
LAmt'aime, t'ho dic en francès. Si vols,
pots fer
MI7veure que no m'has entès.
Je
LAmt'aime, t'ho dic, però ja ho saps,
saps tot el
MI7que passa per dins del meu cap.
Je
FAt'aime, i sé que tu a mi,
ho veig els teus
DOulls, t'ho estalvio dir.
Je
LAmt'aime, i això em fa feliç,
saber que el que
MI7sento també ho sents per mi! LAm MI7 LAm MI7
Je
LAmt'aime, t'ho dic en francès. Si vols,
pots fer
MI7veure que no m'has entès.
Je
LAmt'aime, t'ho dic, però ja ho saps,
saps tot el
MI7que passa per dins del meu cap.
Je
FAt'aime, i sé que tu a mi,
ho veig els teus
DOulls, t'ho estalvio dir.
Je
LAmt'aime, i això em fa feliç,
saber que el que
MI7sento també ho sents per mi!
Je
LAmt'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOLm'aimes, il est heu FAreux,
les a
REmmoureux, pendant que FAtu me regardes silen MIcieux. LAm MI7 LAm MI7
Je
LAmt'aime, t'ho dic en francès. Si vols,
pots fer
MI7veure que no m'has entès.
Je
LAmt'aime, t'ho dic, però ja ho saps,
saps tot el
MI7que passa per dins del meu cap.
Je
FAt'aime, i sé que tu a mi,
ho veig els teus
DOulls, t'ho estalvio dir.
Je
LAmt'aime, i això em fa feliç,
saber que el que
MI7sento també ho sents per mi!
Je
LAmt'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOLm'aimes, il est heu FAreux,
les a
REmmoureux, pendant que FAtu me regardes silen MIcieux.
Je
LAmt'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOLm'aimes, il est heu FAreux,
les a
REmmoureux, pendant que FAtu me regardes silen MIcieux. LAm MI7 LAm MI7 x2
Je
pots fer
Je
saps tot el
Je
ho veig els teus
Je
saber que el que
Je
pots fer
Je
saps tot el
Je
ho veig els teus
Je
saber que el que
Je
les a
Je
pots fer
Je
saps tot el
Je
ho veig els teus
Je
saber que el que
Je
les a
Je
les a