Intro: LAm MI7 LAm MI7 x4



Je LAm t'aime, t'ho dic en francès. Si vols,

pots fer MI7 veure que no m'has entès.

Je LAm t'aime, t'ho dic, però ja ho saps,

saps tot el MI7 que passa per dins del meu cap.



Je FA t'aime, i sé que tu a mi,

ho veig els teus DO ulls, t'ho estalvio dir.

Je LAm t'aime, i això em fa feliç,

saber que el que MI7 sento també ho sents per mi!



LAm MI7 LAm MI7



Je LAm t'aime, t'ho dic en francès. Si vols,

pots fer MI7 veure que no m'has entès.

Je LAm t'aime, t'ho dic, però ja ho saps,

saps tot el MI7 que passa per dins del meu cap.



Je FA t'aime, i sé que tu a mi,

ho veig els teus DO ulls, t'ho estalvio dir.

Je LAm t'aime, i això em fa feliç,

saber que el que MI7 sento també ho sents per mi!



Je LAm t'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOL m'aimes, il est heu FA reux,

les a REm moureux, pendant que FA tu me regardes silen MI cieux.



LAm MI7 LAm MI7



Je LAm t'aime, t'ho dic en francès. Si vols,

pots fer MI7 veure que no m'has entès.

Je LAm t'aime, t'ho dic, però ja ho saps,

saps tot el MI7 que passa per dins del meu cap.



Je FA t'aime, i sé que tu a mi,

ho veig els teus DO ulls, t'ho estalvio dir.

Je LAm t'aime, i això em fa feliç,

saber que el que MI7 sento també ho sents per mi!



Je LAm t'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOL m'aimes, il est heu FA reux,

les a REm moureux, pendant que FA tu me regardes silen MI cieux.

Je LAm t'aime, et oui je t'aime, et oui tu SOL m'aimes, il est heu FA reux,

les a REm moureux, pendant que FA tu me regardes silen MI cieux.



LAm MI7 LAm MI7 x2