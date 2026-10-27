DO#mJo no soc de les SOL#mque tornen, FA#però quan vulguis tornem a fer l'amor, DO#mque em torno una caSOL#mbrona si em trenquen el FA#cor. És una MIputada enamorar-se SOL#mde mi. MILa lies, em transSOL#mformo en fast, FA#Ferrari, MIno perdo el temps, m'agrada viuSIre ràpid.
FA#Jo ballava amb MIun jean SOL#mblau. SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Uh-uh! MIAmb un jean SOL#mblau. SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Vacil·lo la pista, llo-MIlloras por una SOL#mpopstar. SIJo no escric cançons per FA#tu. MITú eres fanático, tú SOL#meres fanático, però jo SIno escric cançons per FA#tu.
MIY en modo avión, SOL#mvoy a la mía. SICanviem els rols, ja FA#no estic trista. MITu has de tornar amb ella, SOL#mno saps estar sol, SIperò sempre m'enyores, FA#vols tenir el control. Dando vueltas soMIbre todo, parece un roSOL#mdeo. Y yo lo que quiero es poner un SIpunto fiFA#nal, MIuna 44 para romper lo eSOL#mterno. MINo muere nuestro amor, se siente inFA#mortal.
Jo ballava amb MIun jean SOL#mblau. SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Uh-uh! MIAmb un jean SOL#mblau. SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Vacil·lo la pista, llo-MIlloras por una SOL#mpopstar. SIJo no escric cançons per FA#tu. MITú eres fanático, tú SOL#meres fanático, però jo SIno escric cançons per FA#tu.
SIT'agrada que et disFA#parin, un amant del desaMImor. SITu vols que m'enamoFA#ri, però jo odio el drama, MIamor. SIT'agrada que et disFA#parin, un amant del desaMImor. Ah-SIah! Ah-FA#ah!
Jo ballava amb MIun jean SOL#mblau. SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Uh-uh! MIAmb un jean SOL#mblau. SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Vacil·lo la pista, llo-MIlloras por una SOL#mpopstar. SIJo no escric cançons per FA#tu. MITú eres fanático, tú SOL#meres fanático, però jo SIno escric cançons per FA#tu.
MIUh-uh! SOL#m SITú eres fanático, FA#tú eres fanático-co-co. MIUh-uh! SOL#m SITú eres fanático, FA#tú eres fanático-co-co. MIUh-uh! SOL#m SITú eres fanático, FA#tú eres fanático-co-co. MIUh-uh! SOL#m MILlo-lloras por una SOL#mpopstar. MILlo-llo-lloras por una SOL#mpopstar. SIPor una popsFA#tar.