DO#m Jo no soc de les SOL#m que tornen,

FA# però quan vulguis tornem a fer l'amor,

DO#m que em torno una ca SOL#m brona si em trenquen el FA# cor.

És una MI putada enamorar-se SOL#m de mi.

MI La lies, em trans SOL#m formo en fast, FA# Ferrari,

MI no perdo el temps, m'agrada viu SI re ràpid.



FA# Jo ballava amb MI un jean SOL#m blau.

SI Uh-uh! Uh! Uh! FA# Uh-uh! Uh-uh!

MI Amb un jean SOL#m blau.

SI Uh-uh! Uh! Uh! FA# Uh-uh!

Vacil·lo la pista, llo- MI lloras por una SOL#m popstar.

SI Jo no escric cançons per FA# tu.

MI Tú eres fanático, tú SOL#m eres fanático,

però jo SI no escric cançons per FA# tu.



MI Y en modo avión, SOL#m voy a la mía.

SI Canviem els rols, ja FA# no estic trista.

MI Tu has de tornar amb ella, SOL#m no saps estar sol,

SI però sempre m'enyores, FA# vols tenir el control.

Dando vueltas so MI bre todo, parece un ro SOL#m deo.

Y yo lo que quiero es poner un SI punto fi FA# nal,

MI una 44 para romper lo e SOL#m terno.

MI No muere nuestro amor, se siente in FA# mortal.



Jo ballava amb MI un jean SOL#m blau.

SI Uh-uh! Uh! Uh! FA# Uh-uh! Uh-uh!

MI Amb un jean SOL#m blau.

SI Uh-uh! Uh! Uh! FA# Uh-uh!

Vacil·lo la pista, llo- MI lloras por una SOL#m popstar.

SI Jo no escric cançons per FA# tu.

MI Tú eres fanático, tú SOL#m eres fanático,

però jo SI no escric cançons per FA# tu.



SI T'agrada que et dis FA# parin, un amant del desa MI mor.

SI Tu vols que m'enamo FA# ri, però jo odio el drama, MI amor.

SI T'agrada que et dis FA# parin, un amant del desa MI mor.

Ah- SI ah! Ah- FA# ah!



Jo ballava amb MI un jean SOL#m blau.

SI Uh-uh! Uh! Uh! FA# Uh-uh! Uh-uh!

MI Amb un jean SOL#m blau.

SI Uh-uh! Uh! Uh! FA# Uh-uh!

Vacil·lo la pista, llo- MI lloras por una SOL#m popstar.

SI Jo no escric cançons per FA# tu.

MI Tú eres fanático, tú SOL#m eres fanático,

però jo SI no escric cançons per FA# tu.



MI Uh-uh! SOL#m

SI Tú eres fanático, FA# tú eres fanático-co-co.

MI Uh-uh! SOL#m

SI Tú eres fanático, FA# tú eres fanático-co-co.

MI Uh-uh! SOL#m

SI Tú eres fanático, FA# tú eres fanático-co-co.

MI Uh-uh! SOL#m

MI Llo-lloras por una SOL#m popstar.

MI Llo-llo-lloras por una SOL#m popstar.

SI Por una pops FA# tar.