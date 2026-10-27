Jean Blau (Acords)

Jo no soc de les que tornen

Acords Acords
Julieta
DO#mJo no soc de les SOL#mque tornen,
FA#però quan vulguis tornem a fer l'amor,
DO#mque em torno una caSOL#mbrona si em trenquen el FA#cor.
És una MIputada enamorar-se SOL#mde mi.
MILa lies, em transSOL#mformo en fast, FA#Ferrari,
MIno perdo el temps, m'agrada viuSIre ràpid.

FA#Jo ballava amb MIun jean SOL#mblau.
SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Uh-uh!
MIAmb un jean SOL#mblau.
SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh!
Vacil·lo la pista, llo-MIlloras por una SOL#mpopstar.
SIJo no escric cançons per FA#tu.
MITú eres fanático, tú SOL#meres fanático,
però jo SIno escric cançons per FA#tu.

MIY en modo avión, SOL#mvoy a la mía.
SICanviem els rols, ja FA#no estic trista.
MITu has de tornar amb ella, SOL#mno saps estar sol,
SIperò sempre m'enyores, FA#vols tenir el control.
Dando vueltas soMIbre todo, parece un roSOL#mdeo.
Y yo lo que quiero es poner un SIpunto fiFA#nal,
MIuna 44 para romper lo eSOL#mterno.
MINo muere nuestro amor, se siente inFA#mortal.

Jo ballava amb MIun jean SOL#mblau.
SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Uh-uh!
MIAmb un jean SOL#mblau.
SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh!
Vacil·lo la pista, llo-MIlloras por una SOL#mpopstar.
SIJo no escric cançons per FA#tu.
MITú eres fanático, tú SOL#meres fanático,
però jo SIno escric cançons per FA#tu.

SIT'agrada que et disFA#parin, un amant del desaMImor.
SITu vols que m'enamoFA#ri, però jo odio el drama, MIamor.
SIT'agrada que et disFA#parin, un amant del desaMImor.
Ah-SIah! Ah-FA#ah!

Jo ballava amb MIun jean SOL#mblau.
SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh! Uh-uh!
MIAmb un jean SOL#mblau.
SIUh-uh! Uh! Uh! FA#Uh-uh!
Vacil·lo la pista, llo-MIlloras por una SOL#mpopstar.
SIJo no escric cançons per FA#tu.
MITú eres fanático, tú SOL#meres fanático,
però jo SIno escric cançons per FA#tu.

MIUh-uh! SOL#m
SITú eres fanático, FA#tú eres fanático-co-co.
MIUh-uh! SOL#m
SITú eres fanático, FA#tú eres fanático-co-co.
MIUh-uh! SOL#m
SITú eres fanático, FA#tú eres fanático-co-co.
MIUh-uh! SOL#m
MILlo-lloras por una SOL#mpopstar.
MILlo-llo-lloras por una SOL#mpopstar.
SIPor una popsFA#tar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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