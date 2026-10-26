Jenifer (Acords)

--(L’últim acord no és realment un DO/SOL, és un DO tocant el SOL de l’última corda: 032013)--

Acords Acords
Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
Intro: FA DOadd9 DO DO/SOL x4

Jo que FAsoc més català que les DOadd9anxoves de l'Escala
o els gaDOlets de NaDO/SOLdal.
Jo que FAtinc una erecció quan DOadd9pujo al Pedraforca
o faig trecking DOper MontserDO/SOLrat.
Jo que FAvoto Convergència i DOadd9que tinc somnis eròtics
amb en JorDOdi PuDO/SOLjol.
Jo que FAsoc soci del Barça i no DOadd9trago ni en pintura
els pericos DOde SarriDO/SOLà.
Jo que FApenso que en Serrat sempre DOadd9ha estat un traïdor,
al meu cotxe noDOmés sona Lluís DO/SOLLlach.
Jo que FAtinc els Segadors com DOadd9a politó de mòbil
i la senyeDOra al balDO/SOLcó.

Jo que FAsempre he defensat els proDOadd9ductes de la terra,
ara LAmm'he enamorat d'una SOL"Xoni" de "Castefa".

Oh! FAJeniDOadd9fer,em tuLAmnejaré el cotxe per SOLtu.
Oh! FAJeniDOadd9fer,aniLAmrem a Pont Aeri els dos SOLjunts
i FAlluitaDOadd9rem pel LAmnostre amor prohiSOLbit.
Oh! FAJenifer… SOL

Jo que FAsoc més català que DOadd9el pi de les tres branques
o la DOguita de la PaDO/SOLtum.
Jo que FAsoc un gran entès de la DOadd9cobla i la sardana
i el DOmundillo casteDO/SOLller.
Jo que FAsempre m'he enganDOadd9xat als serials de TV3
i als DOmatins d'en CuDO/SOLní.
Jo que FAsoc més radical que el DOadd9partit de "Mohamed-Jordi"
en camDOpanya electoDO/SOLral.
Jo que FAsento devoció pel DOadd9romesco i els calçots
i el DOpa amb tomàquet saDO/SOLgrat.
Jo vull FAveure en Joel Joan DOadd9actuant als Pastorets
dirigit DOper en Benet i JorDO/SOLnet.

Jo que FAsempre he defensat els proDOadd9ductes de la terra,
ara LAmm'he enamorat d'una SOL"Xoni" de "Castefa".

Oh! FAJeniDOadd9fer,em tuLAmnejaré el cotxe per SOLtu.
Oh! FAJeniDOadd9fer,aniLAmrem a Pont Aeri els dos SOLjunts
i FAlluitaDOadd9rem pel LAmnostre amor prohiSOLbit.
Oh! FAJenifer… SOL

FALes ments estretes ens DOadd9intenten parar els peus
DOrepetint la història de JuDO/SOLlieta i Romeu.
FAQue no veuen que el temps DOadd9ens donarà la raó?
DOL'amor és superior a toDO/SOLta por, a tot rancor.
FAI ens diuen que teDOadd9nim el cor dividit
DOentre l'amor i el país, la pàtriDO/SOLa contra el desig,
FAperò jo no veig les parts, DOadd9jo només veig el conjunt
DOi no hi ha força humana que ens DO/SOLimpedeixi estar junts.

Oh! FAJeniDOadd9fer,em tuLAmnejaré el cotxe per SOLtu.
Oh! FAJeniDOadd9fer,aniLAmrem a Pont Aeri els dos SOLjunts
i FAlluitaDOadd9rem pel LAmnostre amor prohiSOLbit.
Oh! FAJenifer… SOLJenifer. Oh! Jenifer…

Oh! FAJeniDOadd9fer…LAm→SOLOhh!
Oh! FAJeniDOadd9fer…LAm→SOLOhh!
I FAlluitarem pel DOadd9nostre amor prohiLAmbit. SOL
Oh! FA→JeFAm→niDOfer…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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