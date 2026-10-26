Intro:
FA DOadd9 DO DO/ SOL x4
Jo que
FAsoc més català que les DOadd9anxoves de l'Escala
o els ga
DOlets de Na DO/ SOLdal.
Jo que
FAtinc una erecció quan DOadd9pujo al Pedraforca
o faig trecking
DOper Montser DO/ SOLrat.
Jo que
FAvoto Convergència i DOadd9que tinc somnis eròtics
amb en Jor
DOdi Pu DO/ SOLjol.
Jo que
FAsoc soci del Barça i no DOadd9trago ni en pintura
els pericos
DOde Sarri DO/ SOLà.
Jo que
FApenso que en Serrat sempre DOadd9ha estat un traïdor,
al meu cotxe no
DOmés sona Lluís DO/ SOLLlach.
Jo que
FAtinc els Segadors com DOadd9a politó de mòbil
i la senye
DOra al bal DO/ SOLcó.
Jo que
FAsempre he defensat els pro DOadd9ductes de la terra,
ara
LAmm'he enamorat d'una SOL"Xoni" de "Castefa".
Oh!
FAJeni DOadd9fer,em tu LAmnejaré el cotxe per SOLtu.
Oh!
FAJeni DOadd9fer,ani LAmrem a Pont Aeri els dos SOLjunts
i
FAlluita DOadd9rem pel LAmnostre amor prohi SOLbit.
Oh!
FAJenifer… SOL
Jo que
FAsoc més català que DOadd9el pi de les tres branques
o la
DOguita de la Pa DO/ SOLtum.
Jo que
FAsoc un gran entès de la DOadd9cobla i la sardana
i el
DOmundillo caste DO/ SOLller.
Jo que
FAsempre m'he engan DOadd9xat als serials de TV3
i als
DOmatins d'en Cu DO/ SOLní.
Jo que
FAsoc més radical que el DOadd9partit de "Mohamed-Jordi"
en cam
DOpanya electo DO/ SOLral.
Jo que
FAsento devoció pel DOadd9romesco i els calçots
i el
DOpa amb tomàquet sa DO/ SOLgrat.
Jo vull
FAveure en Joel Joan DOadd9actuant als Pastorets
dirigit
DOper en Benet i Jor DO/ SOLnet.
Jo que
FAsempre he defensat els pro DOadd9ductes de la terra,
ara
LAmm'he enamorat d'una SOL"Xoni" de "Castefa".
Oh!
FAJeni DOadd9fer,em tu LAmnejaré el cotxe per SOLtu.
Oh!
FAJeni DOadd9fer,ani LAmrem a Pont Aeri els dos SOLjunts
i
FAlluita DOadd9rem pel LAmnostre amor prohi SOLbit.
Oh!
FAJenifer… SOL FALes ments estretes ens DOadd9intenten parar els peus DOrepetint la història de Ju DO/ SOLlieta i Romeu. FAQue no veuen que el temps DOadd9ens donarà la raó? DOL'amor és superior a to DO/ SOLta por, a tot rancor. FAI ens diuen que te DOadd9nim el cor dividit DOentre l'amor i el país, la pàtri DO/ SOLa contra el desig, FAperò jo no veig les parts, DOadd9jo només veig el conjunt DOi no hi ha força humana que ens DO/ SOLimpedeixi estar junts.
Oh!
FAJeni DOadd9fer,em tu LAmnejaré el cotxe per SOLtu.
Oh!
FAJeni DOadd9fer,ani LAmrem a Pont Aeri els dos SOLjunts
i
FAlluita DOadd9rem pel LAmnostre amor prohi SOLbit.
Oh!
FAJenifer… SOLJenifer. Oh! Jenifer…
Oh!
FAJeni DOadd9fer… LAm→ SOLOhh!
Oh!
FAJeni DOadd9fer… LAm→ SOLOhh!
I
FAlluitarem pel DOadd9nostre amor prohi LAmbit. SOL
Oh!
FA→Je FAm→ni DOfer…
Jo que
o els ga
Jo que
o faig trecking
Jo que
amb en Jor
Jo que
els pericos
Jo que
al meu cotxe no
Jo que
i la senye
Jo que
ara
Oh!
Oh!
i
Oh!
Jo que
o la
Jo que
i el
Jo que
i als
Jo que
en cam
Jo que
i el
Jo vull
dirigit
Jo que
ara
Oh!
Oh!
i
Oh!
Oh!
Oh!
i
Oh!
Oh!
Oh!
I
Oh!