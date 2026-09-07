Intro:
MI SI MI LA MI LA MI
Tot ser
FA#7virà per arri LAbar DOa Jer SIusal MIem. MI SI MISi hem de cami LAnar, caminar MIem
i si hem de
LAcórrer, doncs corre MIrem,
però tot servi
FA#7rà per LAarribar DOa Je SIrusa MIlem. MI SI MISi hem canta LAr, cantar MIem
i si hem d'afi
LAnar, farem el que po MIdrem,
però tot servi
FA#7rà per LAarribar DOa Je SIrusa MIlem. MI SI MIJa arribem. LAJa arribem. RE7Ja arribem. SOL DOJa albirem la c SI7osta de Jerusa MIlem. DO# FA# SI MIQuan arribem. LAQuan arribem. RE7Quan arribem. SOLQuan arribem, DOper fi serà SInostre
tot el que ens merei
MIxem. DO# FA# SI MI LA MI LA MI FA#7 LA DO SI MI MISi hem de riure LA, doncs riu MIrem
i si hem de plo
LArar, pues mira què hi far MIem,
però tot servi
FA#7rà per LAarribar DOa Je SIrusa MIlem. MI SI MIJa arribem. LAJa arribem. RE7Ja arribem. SOL DOJa albirem la c SI7osta de Jerusa MIlem. DO# FA# SI MIQuan arribem. LAQuan arribem. RE7Quan arribem. SOLQuan arribem, DOper fi serà SInostre
tot el que ens merei
MIxem. DO# FA# SI
Tot ser
i si hem de
però tot servi
i si hem d'afi
però tot servi
tot el que ens merei
i si hem de plo
però tot servi
tot el que ens merei