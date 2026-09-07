Jerusalem (Acords)

Si hem de caminar, caminarem

Acords Acords
La Ludwig Band
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
Intro:

MI SI
MI LA MI LA MI

Tot serFA#7virà per arriLAbar DOa JerSIusalMIem.

MI SI

MISi hem de camiLAnar, caminarMIem
i si hem de LAcórrer, doncs correMIrem,
però tot serviFA#7rà per LAarribar DOa JeSIrusaMIlem.

MI SI

MISi hem cantaLAr, cantarMIem
i si hem d'afiLAnar, farem el que poMIdrem,
però tot serviFA#7rà per LAarribar DOa JeSIrusaMIlem.

MI SI

MIJa arribem.
LAJa arribem.
RE7Ja arribem.
SOL
DOJa albirem la cSI7osta de JerusaMIlem. DO# FA# SI

MIQuan arribem.
LAQuan arribem.
RE7Quan arribem.
SOLQuan arribem,
DOper fi serà SInostre
tot el que ens mereiMIxem. DO# FA# SI

MI LA MI LA MI
FA#7 LA DO SI MI

MISi hem de riureLA, doncs riuMIrem
i si hem de ploLArar, pues mira què hi farMIem,
però tot serviFA#7rà per LAarribar DOa JeSIrusaMIlem.

MI SI

MIJa arribem.
LAJa arribem.
RE7Ja arribem.
SOL
DOJa albirem la cSI7osta de JerusaMIlem. DO# FA# SI

MIQuan arribem.
LAQuan arribem.
RE7Quan arribem.
SOLQuan arribem,
DOper fi serà SInostre
tot el que ens mereiMIxem. DO# FA# SI

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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