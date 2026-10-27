Des de la finestra d'aquest DO#vagó que m'acull veig com RE#mpassa aquesta terra que és el SItrosset que més vull. Són FA#muntanyes de sucre el que em DO#queda en el record; espero RE#mque siguis feliç, que et vagi SIbé, que ho tinguis tot.
FA#Baixant per Santa Clara he trobat DO#a faltar els teus ulls, i tot RE#mel que m'explicaven de la viSIda, de reüll. PeFA#rò no canvio de trinxera, és més, DO#viure per mil quimeres, com un fiRE#mnal de Jeunet; vull ser la mà SIdels qui t'esperen.
FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto. FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto.
FA#DO#RE#mSI
I quan deFA#sarmis la derrota, seduDO#eix, Rosa de Foc, encoRE#mmana'm l'abraçada, banderes SInegres i a l'amor! I quan les FA#ics del calendari arribin DO#també al trenta-u, ja saps RE#mque a prop de l'Onyar hi haurà muSIralles, però no murs.
FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto. FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto.
Des de la finestra d'aquest DO#vagó que m'acull veig com RE#mpassa aquesta terra que és el SItrosset que més vull.