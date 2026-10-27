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Jeunet, tu i els trens que no hem perdut (Acords)

** Posant la celleta al primer trast i baixant un semitò se simplifiquen molt els acords

Acords Acords
Cesk Freixas
FA#

Des de la finestra d'aquest DO#vagó que m'acull
veig com RE#mpassa aquesta terra que és el SItrosset que més vull.
Són FA#muntanyes de sucre el que em DO#queda en el record;
espero RE#mque siguis feliç, que et vagi SIbé, que ho tinguis tot.

FA#Baixant per Santa Clara he trobat DO#a faltar els teus ulls,
i tot RE#mel que m'explicaven de la viSIda, de reüll.
PeFA#rò no canvio de trinxera, és més, DO#viure per mil quimeres,
com un fiRE#mnal de Jeunet; vull ser la mà SIdels qui t'esperen.

FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m
avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto.
FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m
avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto.

FA# DO# RE#m SI

I quan deFA#sarmis la derrota, seduDO#eix, Rosa de Foc,
encoRE#mmana'm l'abraçada, banderes SInegres i a l'amor!
I quan les FA#ics del calendari arribin DO#també al trenta-u,
ja saps RE#mque a prop de l'Onyar hi haurà muSIralles, però no murs.

FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m
avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto.
FA#Jo també DO#cremo la meva RE#mnau, LA#m
avui no SImarDO#xo; aquí em FA#planto.

Des de la finestra d'aquest DO#vagó que m'acull
veig com RE#mpassa aquesta terra que és el SItrosset que més vull.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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