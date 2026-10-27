Vam coincidir en un FA#mmirall, et pinSOLtaves els ulls de carLAbó, les FA#mfinestres reflectien l'inSOLterior d'aquell bar MImmentre lliscàvem nit aLAvall. Val la REpena celebrar-ho com FA#mcal. Cambrer, faci el faSOLvor de posar en fred el REchampagne. Ara hi FA#corro, va dir ell molt fred amb l'aSOLfany de tancar ràMImpid i baixar la persiana aLAvall.
Llavors FA#vaig pensar que aSImllò SOLduraria per semLApre, llavors FA#vaig pensar que SImjo SOLja era el seLAnyor.
FA#mSOLSImLA FA#mSOLSImLA FA#mSOLMImLA
L'enREdemà volies anar a un centre coFA#mmercial, necessitaves SOLun llit, una taula, un soREfà. Em vas dir FA#que era per tornar a comenSOLçar mentre remuntàMImvem la rambla del RaLAval, quan aquell gos RElleig em va voler mosseFA#mgar i l'amo beSOLgut et va dir: el vull fer sacrifiREcar. Em vas conFA#vèncer que te l'havies de queSOLdar, i ja anant tu i MImjo, llit, gos, taula i soLAfà.
Llavors FA#vaig pensar que aSImllò SOLduraria per semLApre, llavors FA#vaig pensar que SImjo SOLja era el seLAnyor.
FA#mSOLSImLA FA#mSOLSImLA FA#mSOLMImLA
L'endeREmà al matí no eren ni les FA#m7, vaig pensar que SOLeres tu amb el nas REfred i em lleFA#pava la cara, però aquell alè SOL era més aMImviat de gos mal nodrit i petaLAner. Vaig enREtendre que volia sorFA#mtir, però al carSOLrer, i sense corretja, va fuLAgir. Per un moFA#mment quasi segueixo el seu caSOLmí, però el vaig atraMImpar i vam tornar junts al teu LAllit.
Llavors FA#vaig pensar que allò duraSImria SOLper sempre, LA llavors FA#vaig pensar que SImjo ja SOLera el seLAnyor.
Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor… Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor… Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor… Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor… Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor… ...del teu REcor…