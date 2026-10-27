Jimi (Acords)

Vam coincidir en un mirall

Acords Acords
Mishima
mishima ara i res
mishima ara i res
RE

Vam coincidir en un FA#mmirall,
et pinSOLtaves els ulls de carLAbó,
les FA#mfinestres reflectien l'inSOLterior
d'aquell bar MImmentre lliscàvem nit aLAvall.
Val la REpena celebrar-ho com FA#mcal. Cambrer,
faci el faSOLvor de posar en fred el REchampagne.
Ara hi FA#corro, va dir ell molt fred amb l'aSOLfany
de tancar ràMImpid i baixar la persiana aLAvall.

Llavors FA#vaig pensar que aSImllò SOLduraria per semLApre,
llavors FA#vaig pensar que SImjo SOLja era el seLAnyor.

FA#m SOL SIm LA
FA#m SOL SIm LA
FA#m SOL MIm LA

L'enREdemà volies anar a un centre coFA#mmercial,
necessitaves SOLun llit, una taula, un soREfà.
Em vas dir FA#que era per tornar a comenSOLçar
mentre remuntàMImvem la rambla del RaLAval,
quan aquell gos RElleig em va voler mosseFA#mgar i
l'amo beSOLgut et va dir: el vull fer sacrifiREcar.
Em vas conFA#vèncer que te l'havies de queSOLdar,
i ja anant tu i MImjo, llit, gos, taula i soLAfà.

Llavors FA#vaig pensar que aSImllò SOLduraria per semLApre,
llavors FA#vaig pensar que SImjo SOLja era el seLAnyor.

FA#m SOL SIm LA
FA#m SOL SIm LA
FA#m SOL MIm LA

L'endeREmà al matí no eren ni les FA#m7,
vaig pensar que SOLeres tu amb el nas REfred
i em lleFA#pava la cara, però aquell alè SOL
era més aMImviat de gos mal nodrit i petaLAner.
Vaig enREtendre que volia sorFA#mtir,
però al carSOLrer, i sense corretja, va fuLAgir.
Per un moFA#mment quasi segueixo el seu caSOLmí,
però el vaig atraMImpar i vam tornar junts al teu LAllit.

Llavors FA#vaig pensar que allò duraSImria SOLper sempre, LA
llavors FA#vaig pensar que SImjo ja SOLera el seLAnyor.

FA#m SOL SIm LA
FA#m SOL SIm LA
FA#m SOL MIm LA
RE SOL FA#7 MIm
RE SOL FA#7 MIm

Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor…
Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor…
Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor…
Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor…
Ja eREra el seSOLnyor… FA#7Ja era el seMImnyor…
...del teu REcor…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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