FAMatins de SOLlleganyes DOplenes, LAm FAavui ni SOLt'has pentiDOnat. LAm FARepetiSOLdes les esDOcenes, els LAmdel teu cosFAtat, el mateix poSOLsat. FA#SOL
FASuportar SOLaquesta DOgent LAm FAés quasi un SOLpecat morDOtal. LAm FATots els meus SOLsomnis d'arDOribar a LAmser quelFAcom ja s'han esfuSOLmat. FA#SOL
DOJo anava FA6per FAmilioSOL6nari. SOLSOL6SOLSOL6SOL DONo sé pas FA6què FAfaig aSOL6quí, SOLSOL6SOLSOL6SOL MI7treballant de funcioLAmnari de FAvuit a tres SOLcada maDOtí, en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí.
FATan sols són SOLtres quarts de DOdeu LAm FAi ja volSOLdria pleDOgar. LAm FAVaig al laSOLvabo, em DOtanco i, LAmquan he acaFAbat, soc quasi a HaSOLwai. FA#SOL
DOJo anava FA6per FAmilioSOL6nari. SOLSOL6SOLSOL6SOL DONo sé pas FAquè faig aSOL6quí, SOLSOL6SOLSOL6SOL MI7treballant de funcioLAmnari de FAvuit a tres SOLcada maDOtí, en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí.
DOJo anava FA6per FAmilioSOL6nari. SOLSOL6SOLSOL6SOL DONo sé pas FAquè faig aSOLquí, SOL6SOLSOL6SOL MI7treballant de funcioLAmnari de FAvuit a tres SOLcada maDOtí, en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí, en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí.