Jo anava per milionari (Acords)

Matins de lleganyes plenes

Acords Acords
Els Pets
els pets els pets
els pets els pets
FAMatins de SOLlleganyes DOplenes, LAm
FAavui ni SOLt'has pentiDOnat. LAm
FARepetiSOLdes les esDOcenes,
els LAmdel teu cosFAtat, el mateix poSOLsat. FA# SOL

FASuportar SOLaquesta DOgent LAm
FAés quasi un SOLpecat morDOtal. LAm
FATots els meus SOLsomnis d'arDOribar a LAmser quelFAcom
ja s'han esfuSOLmat. FA# SOL

DOJo anava FA6per FAmilioSOL6nari. SOL SOL6 SOL SOL6 SOL
DONo sé pas FA6què FAfaig aSOL6quí, SOL SOL6 SOL SOL6 SOL
MI7treballant de funcioLAmnari
de FAvuit a tres SOLcada maDOtí,
en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí.

FATan sols són SOLtres quarts de DOdeu LAm
FAi ja volSOLdria pleDOgar. LAm
FAVaig al laSOLvabo, em DOtanco i, LAmquan he acaFAbat,
soc quasi a HaSOLwai. FA# SOL

DOJo anava FA6per FAmilioSOL6nari. SOL SOL6 SOL SOL6 SOL
DONo sé pas FAquè faig aSOL6quí, SOL SOL6 SOL SOL6 SOL
MI7treballant de funcioLAmnari
de FAvuit a tres SOLcada maDOtí,
en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí.

DOJo anava FA6per FAmilioSOL6nari. SOL SOL6 SOL SOL6 SOL
DONo sé pas FAquè faig aSOLquí, SOL6 SOL SOL6 SOL
MI7treballant de funcioLAmnari
de FAvuit a tres SOLcada maDOtí,
en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí,
en FAcomptes d'esSOLtar a TahiDOtí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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