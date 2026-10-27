Jo avui (Acords)

Jo avui, mar, cel i núvols

Acords Acords
Quart Primera
quart primera neurones a la punta d un iceberg
quart primera neurones a la punta d un iceberg
Intro: MI SOL#m LA DO#m→ SI

MIJo aSOL#mvui, mar, cel i LADO#m→vols. SI
MIJo avui, LArecerca d’alga de pell de DO#msal.
SOL#mJo avui, LAarena entre els dits,
aigua que DO#m→vesSI→sa, LAllum.

MIJo avui, SOL#msang esquerLAdada,
DO#m→terra d’aSIhir m’espols les LAmans.
Jo aSIvui, neurones a la DO#m→punta d’un SOL#m→iceLAberg,
cerMI→cant conSIsol.
MIJo avui SOL#mtinc un LAmapa DO#m→del treSI→sor de la MInit.

SOL#m LA FA#m SI x4

MIJo aLAvui, un dolor empeDO#mdrat,SOL#mun deliri de LAlliri,
FA#ml’evocació d’un reDO#m→cord SI→invenLAtat.
MIJo aLAvui, una mà que a l’esSIqueLAna enSIceLAta una SIMInia.
SOL#mUna iLAmatge, DO#m→un seSI→gon, LAuna nota enlaiSIraDO#mda, LA
MI→FA#mi jo aSIvui, paraules que troben paMIper.

SOL#m LA FA#m SI x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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