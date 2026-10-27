Intro:
MI SOL#m LA DO#m→ SI MIJo a SOL#mvui, mar, cel i LAnú DO#m→vols. SI MIJo avui, LArecerca d’alga de pell de DO#msal. SOL#mJo avui, LAarena entre els dits,
aigua que
DO#m→ves SI→sa, LAllum. MIJo avui, SOL#msang esquer LAdada, DO#m→terra d’a SIhir m’espols les LAmans.
Jo a
SIvui, neurones a la DO#m→punta d’un SOL#m→ice LAberg,
cer
MI→cant con SIsol. MIJo avui SOL#mtinc un LAmapa DO#m→del tre SI→sor de la MInit. SOL#m LA FA#m SI x4 MIJo a LAvui, un dolor empe DO#mdrat, SOL#mun deliri de LAlliri, FA#ml’evocació d’un re DO#m→cord SI→inven LAtat. MIJo a LAvui, una mà que a l’es SIque LAna en SIce LAta una SIlí MInia. SOL#mUna i LAmatge, DO#m→un se SI→gon, LAuna nota enlai SIra DO#mda, LA MI→ FA#mi jo a SIvui, paraules que troben pa MIper. SOL#m LA FA#m SI x8
aigua que
Jo a
cer