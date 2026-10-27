Jo (Enric Casasses) (Acords)

Menjo sol tot l'hivern. T'abraço

Acords Acords
Juanjo Monserrat

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOL♭m RE♭7 x4

SOL♭mMenjo sol tot l'hiRE♭7vern. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.
SOL♭mCamino aquest carRE♭7rer. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.
SOL♭mM'enfonso en el no RE♭7res. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.
SOL♭mCompro un enceneRE♭7dor. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.
SOL♭mDe nit crec que et RE♭7veig. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.
SOL♭mPotser vol entrar RE♭7vent. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.

REadd9Passo caRE♭7lor, fa fred. T'aRE7braRE♭7ço.
RE7Ni t'abraço RE♭7ni no... t'aSOL♭mbraRE♭7ço.

SOL♭mAaRE♭7ah! SOL♭m RE♭7 REadd9 RE♭7 RE7 RE♭7

SOL♭mDiscuteixo amb inRE♭7fants. SOL♭mT'abraRE♭7ço.
SOL♭mM'aturo pel caRE♭7mí. SOL♭mT'abraRE♭7ço.
SOL♭mEscric qualsevol RE♭7vers. SOL♭mT'abraRE♭7ço.
SOL♭mEm desperto, obro els RE♭7ulls. SOL♭mT'abraRE♭7ço.
SOL♭mM'escapo de l'inRE♭7fern. SOL♭mT'abraRE♭7ço.
SOL♭mNo sé com perquè RE♭7sí... SOL♭mt'abraRE♭7ço.

REadd9Begut i buit i RE♭7encès. T'aRE7braRE♭7ço.
RE7No et podré abraçar RE♭7més. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.

REadd9L'abraç meu RE♭7et fereix. T'aRE7braRE♭7ço.
RE7L'abraç meu et RE♭7fereix. T'aSOL♭mbraRE♭7ço.

REadd9Me'n vaig i et dic aRE♭7deu. RE7T'abraRE♭7ço.
RE7Estic aquí, no ho RE♭7veus. Jo LAmaj7/SOL♭t'abraço...

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