Un tri
REcicle i dos REadd#11pedals, RE DO#mun coet interestel·lar,
sa tem
LAmpesta d'elec RE7trons
causa
SOLmaj7rà electrocutacions,
descam
FA#mpats i marga FA#m7/ MIlides,
gira-
REsols i gira- SI7♭13dies,
i un cer
MIm9vell posi LA6trònic
no absor
SOLbeix el gin LA7tònic.
S'astro
REnauta m'ha ex REadd#11plicat RE
per en
DO#mtendre que sa vida
a sa
LAmTerra dura un RE7dia
i que
SOLmaj7torna a. començar
Reten
FA#mcions a s'auto FA#m7/ MIpista,
surt un
REsol horitzon SI7♭13tal,
i a tra
MIm9vés d'un para LA6brisa
un indi
SOLvidu fa un ba LA7dall. SOLSi me demanen què REtal, LAdiré que nor REmal,
que
SOLjo només som un ro REbot LAde ferro per REtot.
Maxicossis, mi
REadd#11nipimers, RE
si bu
DO#mtaca, no sofà,
dins sa
LAmtele ses per RE7sones
mai se
SOLcansen de xerrar,
si rum-
FA#mrum és una mo FA#m7/ MIto
i si
REcanta la la SI7♭13la,
i sa
MIm9Terra encara LA6volta
perquè
SOLno se vol atu LA7rar. SOLSi me demanen què REtal, LAdiré occipi REtal,
que
SOLjo només som un ro REbot LAi avui pas de REtot. SOLQuè és una guerra ci REvil? LAMe deixin tran REquil,
que
SOLjo només som un ro REbot LAi, joder, no ho sé REtot.
sa tem
causa
descam
gira-
i un cer
no absor
S'astro
per en
a sa
i que
Reten
surt un
i a tra
un indi
que
Maxicossis, mi
si bu
dins sa
mai se
si rum-
i si
i sa
perquè
que
que