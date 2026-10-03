Jo, robot (Acords)

Me deixin tranquil

Acords Acords
Antònia Font
Un triREcicle i dos REadd#11pedals, RE
DO#mun coet interestel·lar,
sa temLAmpesta d'elecRE7trons
causaSOLmaj7rà electrocutacions,
descamFA#mpats i margaFA#m7/MIlides,
gira-REsols i gira-SI7♭13dies,
i un cerMIm9vell posiLA6trònic
no absorSOLbeix el ginLA7tònic.

S'astroREnauta m'ha exREadd#11plicat RE
per enDO#mtendre que sa vida
a sa LAmTerra dura un RE7dia
i que SOLmaj7torna a. començar
RetenFA#mcions a s'autoFA#m7/MIpista,
surt un REsol horitzonSI7♭13tal,
i a traMIm9vés d'un paraLA6brisa
un indiSOLvidu fa un baLA7dall.

SOLSi me demanen què REtal,
LAdiré que norREmal,
que SOLjo només som un roREbot
LAde ferro per REtot.

Maxicossis, miREadd#11nipimers, RE
si buDO#mtaca, no sofà,
dins sa LAmtele ses perRE7sones
mai se SOLcansen de xerrar,
si rum-FA#mrum és una moFA#m7/MIto
i si REcanta la la SI7♭13la,
i sa MIm9Terra encara LA6volta
perquè SOLno se vol atuLA7rar.

SOLSi me demanen què REtal,
LAdiré occipiREtal,
que SOLjo només som un roREbot
LAi avui pas de REtot.
SOLQuè és una guerra ciREvil?
LAMe deixin tranREquil,
que SOLjo només som un roREbot
LAi, joder, no ho sé REtot.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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