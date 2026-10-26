Jo Sé (Acords)

Sé que si sento el plor

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach ara 25 anys en directe
lluis llach ara 25 anys en directe
MImSé que si sento el plor
LAmde l'ocell quan vola,
RE7ets tu que en algun racó SOLplores,
DOque, com l'ocell feLAm6rit,
SI7ple de sang al pit,
MIma l'arbre sec un niu implores.
MImPerò jo vull ésser,
LAmper a la teva tristesa,
RE7com el polsós i vell arSOLmari
DOque guarda els mals reLAm6cords
SI7entre la foscor
MImi t'impedeix poder tornar-hi.

MI7Però aixecar-te LAmno puc jo.
RE7Pas a pas, el SOLteu esSI7forç
MImfarà, només voLAmler,
SIque en aquest teu desert
MImpuguin néixer noves branques.
MI7Obre els ulls i LAmmira al front.
RE7Trobaràs SOLsempre quelSI7com
MImque vulgui el teu aLAmlè,
SIque digui: "Dona'm fe,
MImvull seguir la caminada".
LAm
MImSé que si enmig del mar
LAmveig una gavina
RE7lliscant dintre l'espessa SOLboira,
DOets tu que estàs cerLAm6cant
SI7un recer, un empar,
MImun lloc segur entre les roques.
MImPerò jo vull ésser,
LAmper a la teva incertesa,
RE7el cop de vent que trenca SOLl'aire
DOi t'obre l'horitLAm6
SI7per a reprendre el vol
MImque et portarà a la nostra platja.
MI7Però aixecar-te LAmno puc jo.
RE7Pas a pas, el SOLteu esSI7forç
MImfarà, només voLAmler,
SIque en aquest teu desert
MImpuguin néixer noves branques.
MI7Obre els ulls i LAmmira al front.
RE7Trobaràs SOLsempre quelSI7com
MImque vulgui el teu aLAmlè,
SIque digui: "Dona'm fe,
MImvull seguir la caminada".

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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