MImSé que si sento el plor LAmde l'ocell quan vola, RE7ets tu que en algun racó SOLplores, DOque, com l'ocell feLAm6rit, SI7ple de sang al pit, MIma l'arbre sec un niu implores. MImPerò jo vull ésser, LAmper a la teva tristesa, RE7com el polsós i vell arSOLmari DOque guarda els mals reLAm6cords SI7entre la foscor MImi t'impedeix poder tornar-hi.
MI7Però aixecar-te LAmno puc jo. RE7Pas a pas, el SOLteu esSI7forç MImfarà, només voLAmler, SIque en aquest teu desert MImpuguin néixer noves branques. MI7Obre els ulls i LAmmira al front. RE7Trobaràs SOLsempre quelSI7com MImque vulgui el teu aLAmlè, SIque digui: "Dona'm fe, MImvull seguir la caminada". LAm MImSé que si enmig del mar LAmveig una gavina RE7lliscant dintre l'espessa SOLboira, DOets tu que estàs cerLAm6cant SI7un recer, un empar, MImun lloc segur entre les roques. MImPerò jo vull ésser, LAmper a la teva incertesa, RE7el cop de vent que trenca SOLl'aire DOi t'obre l'horitLAm6zó SI7per a reprendre el vol MImque et portarà a la nostra platja. MI7Però aixecar-te LAmno puc jo. RE7Pas a pas, el SOLteu esSI7forç MImfarà, només voLAmler, SIque en aquest teu desert MImpuguin néixer noves branques. MI7Obre els ulls i LAmmira al front. RE7Trobaràs SOLsempre quelSI7com MImque vulgui el teu aLAmlè, SIque digui: "Dona'm fe, MImvull seguir la caminada".