Jo sempre hi seré (Acords)

Si sents que el cor t'ofega, vine i t'abraçaré prop de mi

Acords Acords
Laura Pausini
LA♭m MI♭m SOL♭ RE♭

LA♭mSi sents que el cor t'oMI♭mfega, vine i SOL♭t'abraçaré prop de RE♭mi.
LA♭mSi el teu batec s'aMI♭mpaga, jo seré SOL♭aquí per fer-te cosRE♭tat.

SI♭mI tot aquell amor que em SIvas donar és tan SI♭mgran que no el aLA♭mmagar
SI♭mper tot allò que vàrem SIviure junts.

Jo sempre estaSOL♭ré prop de tu, al teu LA♭mcostat,
traient forces per MI♭mlluitar contra un món que ens doSIna l'esquena.
ASOL♭quí... on jo cuidaré per LA♭mtu,
on jo vetllaré per MI♭mtu. És la fe que ens doSIna la vida.
ASOL♭quí... on allò que jo no LA♭msoc
jo ho acceptaré per MI♭mtu si tu no perds l'espeSIrança,
sé que SImho aconseguirem!

MI♭mRecords que avui resRE♭sonen i que SI♭mno vull deixar esLA♭capar
MI♭ml'ànima em travesRE♭sen, estripant-SI♭mme avui per la LA♭meitat
FAmi tot aquest amor, te'l SOL♭donaré!

Jo sempre estaRE♭ré prop de tu, al teu MI♭mcostat,
traient forces per SI♭mlluitar contra un món que ens doSOL♭na l'esquena.
ARE♭quí... on jo cuidaré per MI♭mtu,
on jo vetllaré per SI♭mtu. És la fe que ens doSOL♭na la vida.
ARE♭quí... on allò que jo no MI♭msoc
jo ho acceptaré per SI♭mtu si tu no perds l'espeSOL♭rança,
sé que ho LAaconseguirem!

SI♭m FAm MI♭m SOL♭ SOL♭m

ARE♭quí... on jo cuidaré per MI♭mtu,
on jo vetllaré per SI♭mtu. És la fe que ens doSOL♭na la vida.
ARE♭quí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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