LA♭mSi sents que el cor t'oMI♭mfega, vine i SOL♭t'abraçaré prop de RE♭mi. LA♭mSi el teu batec s'aMI♭mpaga, jo seré SOL♭aquí per fer-te cosRE♭tat.
SI♭mI tot aquell amor que em SIvas donar és tan SI♭mgran que no el aLA♭mmagar SI♭mper tot allò que vàrem SIviure junts.
Jo sempre estaSOL♭ré prop de tu, al teu LA♭mcostat, traient forces per MI♭mlluitar contra un món que ens doSIna l'esquena. ASOL♭quí... on jo cuidaré per LA♭mtu, on jo vetllaré per MI♭mtu. És la fe que ens doSIna la vida. ASOL♭quí... on allò que jo no LA♭msoc jo ho acceptaré per MI♭mtu si tu no perds l'espeSIrança, sé que SImho aconseguirem!
MI♭mRecords que avui resRE♭sonen i que SI♭mno vull deixar esLA♭capar MI♭ml'ànima em travesRE♭sen, estripant-SI♭mme avui per la LA♭meitat FAmi tot aquest amor, te'l SOL♭donaré!
Jo sempre estaRE♭ré prop de tu, al teu MI♭mcostat, traient forces per SI♭mlluitar contra un món que ens doSOL♭na l'esquena. ARE♭quí... on jo cuidaré per MI♭mtu, on jo vetllaré per SI♭mtu. És la fe que ens doSOL♭na la vida. ARE♭quí... on allò que jo no MI♭msoc jo ho acceptaré per SI♭mtu si tu no perds l'espeSOL♭rança, sé que ho LAaconseguirem!
SI♭mFAmMI♭mSOL♭SOL♭m
ARE♭quí... on jo cuidaré per MI♭mtu, on jo vetllaré per SI♭mtu. És la fe que ens doSOL♭na la vida. ARE♭quí.