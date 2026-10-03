Intro:
SOL DO RE SOL SOL/ FA#→ MIm DO RE SOLQuan sona tan DOrepetit, REtan inútil, tan SOLavorrit, SOL/ FA# MImquan l'únic combus DOtible és el do RElor. SOLQuan la veu que tant DOt'ha promès REet confessa que SOLno pot més, SOL/ FA# MImquan el que era per DOsempre, ara és re REcord. DOQuan se't fa tan REcosta amunt SOLcomençar des del MImmateix, punt LAmprova de cri DOdar-me,
que no
REtens motiu per estalviar-me. SOLJo sóc el DOteu amic, SOLvull que em mo RElestis, sóc a MImquí,
parla'm o
DOplora,
mai és
REmal moment, mai tard o d'hora. SOLJo sóc el DOteu amic, SOLvull que em mo RElestis, sóc a MImquí,
parla'm o
DOplora,
que no
REtinc cap altra feina aquesta nit. SOL DO RE SOL SOL/ FA#→ MIm DO RE SOLPuc parlar-te dels DOvells moments, REprovar d'endevi SOLnar el que sents, MImpuc callar i escol DOtar les teves REpors. SOLPuc fer broma al DOteu costat REi, si estàs SOLdesesperat, MImpuc provar de cantar- DOte una can REçó. DOSi sóc bo quan els REtemps són bons, SOLtambé vull compar MImtir els malsons, LAmprova de cri DOdar-me,
que no hi
REha motiu per estalviar-me. SOLJo sóc el DOteu amic, SOLvull que em mo RElestis, sóc a MImquí,
parla'm o
DOplora,
mai és
REmal moment, mai tard o d'hora. SOLJo sóc el DOteu amic, SOLvull que em mo RElestis, sóc a MImquí,
parla'm o
DOplora,
que no
REtinc cap altra feina aquesta nit. SOL DO RE SOL SOL/ FA#→ MIm DO RE x2 DOSi sóc bo quan els REtemps són bons, SOLtambé vull compar MImtir els malsons, LAmprova de cri DOdar-me,
que no hi
REha motiu per estalviar-me. SOLJo sóc el DOteu amic, SOLvull que em mo RElestis, sóc a MImquí,
parla'm o
DOplora,
mai és
REmal moment, mai tard o d'hora. SOLJo sóc el DOteu amic, SOLvull que em mo RElestis, sóc a MImquí,
parla'm o
DOplora,
que no
REtinc cap altra feina aquesta nit. SOLA DOques REta nit. SOLA DOques REta nit. SOLA DOques REta nit. SOL
que no
parla'm o
mai és
parla'm o
que no
que no hi
parla'm o
mai és
parla'm o
que no
que no hi
parla'm o
mai és
parla'm o
que no