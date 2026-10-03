Jo sóc el teu amic (Acords)

Que no tinc cap altre feina aquesta nit

Acords Acords
Els Pets
Intro: SOL DO RE SOL SOL/FA#→ MIm DO RE

SOLQuan sona tan DOrepetit,
REtan inútil, tan SOLavorrit, SOL/FA#
MImquan l'únic combusDOtible és el doRElor.

SOLQuan la veu que tant DOt'ha promès
REet confessa que SOLno pot més, SOL/FA#
MImquan el que era per DOsempre, ara és reREcord.

DOQuan se't fa tan REcosta amunt
SOLcomençar des del MImmateix, punt
LAmprova de criDOdar-me,
que no REtens motiu per estalviar-me.

SOLJo sóc el DOteu amic,
SOLvull que em moRElestis, sóc aMImquí,
parla'm o DOplora,
mai és REmal moment, mai tard o d'hora.

SOLJo sóc el DOteu amic,
SOLvull que em moRElestis, sóc aMImquí,
parla'm o DOplora,
que no REtinc cap altra feina aquesta nit.

SOL DO RE SOL SOL/FA#→ MIm DO RE

SOLPuc parlar-te dels DOvells moments,
REprovar d'endeviSOLnar el que sents,
MImpuc callar i escolDOtar les teves REpors.

SOLPuc fer broma al DOteu costat
REi, si estàs SOLdesesperat,
MImpuc provar de cantar-DOte una canREçó.

DOSi sóc bo quan els REtemps són bons,
SOLtambé vull comparMImtir els malsons,
LAmprova de criDOdar-me,
que no hi REha motiu per estalviar-me.

SOLJo sóc el DOteu amic,
SOLvull que em moRElestis, sóc aMImquí,
parla'm o DOplora,
mai és REmal moment, mai tard o d'hora.

SOLJo sóc el DOteu amic,
SOLvull que em moRElestis, sóc aMImquí,
parla'm o DOplora,
que no REtinc cap altra feina aquesta nit.

SOL DO RE SOL SOL/FA#→ MIm DO RE x2

DOSi sóc bo quan els REtemps són bons,
SOLtambé vull comparMImtir els malsons,
LAmprova de criDOdar-me,
que no hi REha motiu per estalviar-me.

SOLJo sóc el DOteu amic,
SOLvull que em moRElestis, sóc aMImquí,
parla'm o DOplora,
mai és REmal moment, mai tard o d'hora.

SOLJo sóc el DOteu amic,
SOLvull que em moRElestis, sóc aMImquí,
parla'm o DOplora,
que no REtinc cap altra feina aquesta nit.

SOLADOquesREta nit.
SOLADOquesREta nit.
SOLADOquesREta nit.
SOL

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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