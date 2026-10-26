MI RE LA DO#m FA#7 SI SIm MI7 LAm SI7
MIJo també he dormit a REl'alba
LAsota una olivera
MIi em creia a resguard.
REI he vist les nits fonent-se
LAcom tristes espelMImes, dreceres enllà.
He sentit els cants d'oREcells
LAa les branques i al vent,
MIentre somnis i enganys.
REM’he perdut pels mil camins
LAdeixant sota la pols
MIla suor d’aquests anys.
Però he tornat a sentir RElenta
LAuna alba trencaMIda coberta de dol,
REi he viscut a mil empentes,
LAperdut ja per sempre
MIel somni esquinçat.
DO#mQuan dic les canFA#7çons,
SImanquen paraules,
SImperò, per cada MI7tros d'hora LApassada,
LAmesperem l'esforç de tots els SI7actes.
MIJo també he dormit a REl'alba
LAsota una olivera
MIi em creia a resguard.
REI he vist les nits fonent-se
LAcom tristes espelMImes, dreceres enllà.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.