Jo també he dormit a l'alba (Acords)

Jo també he dormit a l'alba

Acords Acords
Lluís Llach
MI RE LA DO#m FA#7 SI SIm MI7 LAm SI7

MIJo també he dormit a REl'alba
LAsota una olivera
MIi em creia a resguard.

REI he vist les nits fonent-se
LAcom tristes espelMImes, dreceres enllà.

He sentit els cants d'oREcells
LAa les branques i al vent,
MIentre somnis i enganys.

REM’he perdut pels mil camins
LAdeixant sota la pols
MIla suor d’aquests anys.

Però he tornat a sentir RElenta
LAuna alba trencaMIda coberta de dol,
REi he viscut a mil empentes,
LAperdut ja per sempre
MIel somni esquinçat.

DO#mQuan dic les canFA#7çons,
SImanquen paraules,
SImperò, per cada MI7tros d'hora LApassada,
LAmesperem l'esforç de tots els SI7actes.

MIJo també he dormit a REl'alba
LAsota una olivera
MIi em creia a resguard.

REI he vist les nits fonent-se
LAcom tristes espelMImes, dreceres enllà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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