MIm SOL RE MIm
DO SOL RE
Jo MImtenc una enamoSOLrada
a REsa banda de MigMImjorn,
i en DOser que la vaig a SOLveure
sempre REem diu que quan hi MImtorn.
Jo li dic que serà SOLprompte
si REno mo'n anam del MImmón:
quan es DOpins faran maSOLgranes
i ses REfigueres meMImlons.
SOL RE MIm
DO SOL RE
La MImmar estarà eiSOLxuta
i REhi correran carreMImtons;
per dins DOes terços de SOLbotges
hi pesREcaran es casMImsons.
I llavò jo torSOLnaré
i REem casaré amb tu, si MImvols;
ja et pots DOcomençar a fer SOLroba,
que hi REhem de sortir buMImfons.
Que a sa cinta porSOLtaré
uREna arma de dos caMImnons,
i caDOda tron que SOLfaré
serà REde dos trons besMImsons.
SOL RE MIm
DO SOL RE
Jo MImtenc una enamoSOLrada
a REsa banda de MigMImjorn,
i en DOser que la vaig a SOLveure
sempre REem diu que quan hi MImtorn.
Jo li dic que serà SOLprompte
si REno mo'n anam del MImmón:
quan es DOpins faran maSOLgranes
i ses REfigueres meMImlons.
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