Jo tenc una enamorada (Acords)

Jo tenc una enamorada

Acords Acords
Uc
MIm SOL RE MIm
DO SOL RE

Jo MImtenc una enamoSOLrada
a REsa banda de MigMImjorn,
i en DOser que la vaig a SOLveure
sempre REem diu que quan hi MImtorn.

Jo li dic que serà SOLprompte
si REno mo'n anam del MImmón:
quan es DOpins faran maSOLgranes
i ses REfigueres meMImlons.

SOL RE MIm
DO SOL RE

La MImmar estarà eiSOLxuta
i REhi correran carreMImtons;
per dins DOes terços de SOLbotges
hi pesREcaran es casMImsons.

I llavò jo torSOLnaré
i REem casaré amb tu, si MImvols;
ja et pots DOcomençar a fer SOLroba,
que hi REhem de sortir buMImfons.

Que a sa cinta porSOLtaré
uREna arma de dos caMImnons,
i caDOda tron que SOLfaré
serà REde dos trons besMImsons.

SOL RE MIm
DO SOL RE

Jo MImtenc una enamoSOLrada
a REsa banda de MigMImjorn,
i en DOser que la vaig a SOLveure
sempre REem diu que quan hi MImtorn.

Jo li dic que serà SOLprompte
si REno mo'n anam del MImmón:
quan es DOpins faran maSOLgranes
i ses REfigueres meMImlons.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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