DOCinc-cents anys de la hisMItòria, DOa la meva meMImòria, RElluitant contra el pitRE#jor enemic, MImfent front al més tràFAgic desSOLtí.
DOTresors que sobreMIviuen DOals pergamins i lliMIbres, REla música que RE#s'ha oblidat, MImels fets que mai ningú ha FAexplicat. SOL
LAmJo vinc d'un món de SOLfoc, de fred i de fosFAcor, de màgia negra i SIcavallers, de FAregnes i casLAmtells. Jo vinc des de molt SOLlluny. Jo vinc d'un altre FAtemps, d'un món que torna a aSIquest moment perquè FAté un final pendent.
DOCustodi de llegenMIdes DOtan fosques, però tan cerMItes, REno és cap miratge el RE#meu present, MImperò sé que no totFAhom l'enSOLtén.
DONo tot és sempre el que MIsembla. DOHi ha veritats que no es poden MIveure. REHi ha coses que ninRE#gú no et pren, MImcom és el lloc d'aFAllà on vens. SOL
LAmJo vinc d'un món de SOLfoc, de fred i de fosFAcor, de màgia negra i SIcavallers, de FAregnes i casLAmtells. Jo vinc des de molt SOLlluny. Jo vinc d'un altre FAtemps, d'un món que torna a aSIquest moment perquè FAté un final pendent.
LAmJo vinc d'un món de SOLfoc, de fred i de fosFAcor, de màgia negra i SIcavallers, de FAregnes i casLAmtells. Jo vinc des de molt SOLlluny. Jo vinc d'un altre FAtemps, d'un món que torna a aSIquest moment FAperquè té un final, SOLperquè té un final penLAmdent.