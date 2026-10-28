Jo vinc d'un món de foc (Acords)

Cinc-cents anys de la història

Acords Acords
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DOCinc-cents anys de la hisMItòria,
DOa la meva meMImòria,
RElluitant contra el pitRE#jor enemic,
MImfent front al més tràFAgic desSOLtí.

DOTresors que sobreMIviuen
DOals pergamins i lliMIbres,
REla música que RE#s'ha oblidat,
MImels fets que mai ningú ha FAexplicat. SOL

LAmJo vinc d'un món de SOLfoc,
de fred i de fosFAcor,
de màgia negra i SIcavallers,
de FAregnes i casLAmtells.
Jo vinc des de molt SOLlluny.
Jo vinc d'un altre FAtemps,
d'un món que torna a aSIquest moment
perquè FAté un final pendent.

DOCustodi de llegenMIdes
DOtan fosques, però tan cerMItes,
REno és cap miratge el RE#meu present,
MImperò sé que no totFAhom l'enSOLtén.

DONo tot és sempre el que MIsembla.
DOHi ha veritats que no es poden MIveure.
REHi ha coses que ninRE#gú no et pren,
MImcom és el lloc d'aFAllà on vens. SOL

LAmJo vinc d'un món de SOLfoc,
de fred i de fosFAcor,
de màgia negra i SIcavallers,
de FAregnes i casLAmtells.
Jo vinc des de molt SOLlluny.
Jo vinc d'un altre FAtemps,
d'un món que torna a aSIquest moment
perquè FAté un final pendent.

LAmJo vinc d'un món de SOLfoc,
de fred i de fosFAcor,
de màgia negra i SIcavallers,
de FAregnes i casLAmtells.
Jo vinc des de molt SOLlluny.
Jo vinc d'un altre FAtemps,
d'un món que torna a aSIquest moment
FAperquè té un final,
SOLperquè té un final penLAmdent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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