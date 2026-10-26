Jo vinc d'un silenci (Acords)

Jo vinc d'un silenci

Acords Acords
Raimon
raimon lliurament del cant
raimon lliurament del cant
Jo vinc d'un LAmsilenci
antic i molt REmllarg,
de gent que va LAmalçant-se
des del fons LAmdels segles,
de gent que aLAmnomenem
classes suREmbalternes,
jo vinc d'un LAmsilenci
antic i molt LAmllarg.

Jo vinc de LAmles places
i dels carrers REmplens
de xiquets LAmque juguen
i de vells que LAmesperen,
mentre homes LAmi dones
estan REmtreballant
als peLAmtits tallers,
a casa o al LAmcamp.

LAJo vinc d'un silenci
LAque no és resignat,
LAd'on comença l'horta
i acaba el seMIcà,
LAd'esforç i blasfèmia
LAperquè tot va mal:
LAqui perd els orígens
perd identitat! LAm

Jo vinc d'un LAmsilenci
antic i molt REmllarg,
de gent senLAmse místics
ni grans capiLAmtans,
que viuen LAmi moren
en l'anoniREmmat,
que en frases LAmsolemnes
no han cregut LAmmai.

LAJo vinc d'una lluita
LAque és sorda i constant,
LAjo vinc d'un silenci
que romprà la MIgent
LAque ara vol ser lliure
LAi estima la vida,
LAque exigeix les coses
que li han negat. LAm

LAJo vinc d'un silenci
LAantic i molt llarg,
LAjo vinc d'un silenci
que no és resigMInat,
LAjo vinc d'un silenci
LAque la gent romprà,
LAjo vinc d'una lluita
que és sorda i constant. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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