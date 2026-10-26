Jo vinc d'un
LAmsilenci
antic i molt
REmllarg,
de gent que va
LAmalçant-se
des del fons
LAmdels segles,
de gent que a
LAmnomenem
classes su
REmbalternes,
jo vinc d'un
LAmsilenci
antic i molt
LAmllarg.
Jo vinc de
LAmles places
i dels carrers
REmplens
de xiquets
LAmque juguen
i de vells que
LAmesperen,
mentre homes
LAmi dones
estan
REmtreballant
als pe
LAmtits tallers,
a casa o al
LAmcamp. LAJo vinc d'un silenci LAque no és resignat, LAd'on comença l'horta
i acaba el se
MIcà, LAd'esforç i blasfèmia LAperquè tot va mal: LAqui perd els orígens
perd identitat!
LAm
Jo vinc d'un
LAmsilenci
antic i molt
REmllarg,
de gent sen
LAmse místics
ni grans capi
LAmtans,
que viuen
LAmi moren
en l'anoni
REmmat,
que en frases
LAmsolemnes
no han cregut
LAmmai. LAJo vinc d'una lluita LAque és sorda i constant, LAjo vinc d'un silenci
que romprà la
MIgent LAque ara vol ser lliure LAi estima la vida, LAque exigeix les coses
que li han negat.
LAm LAJo vinc d'un silenci LAantic i molt llarg, LAjo vinc d'un silenci
que no és resig
MInat, LAjo vinc d'un silenci LAque la gent romprà, LAjo vinc d'una lluita
que és sorda i constant.
LAm
antic i molt
de gent que va
des del fons
de gent que a
classes su
jo vinc d'un
antic i molt
Jo vinc de
i dels carrers
de xiquets
i de vells que
mentre homes
estan
als pe
a casa o al
i acaba el se
perd identitat!
Jo vinc d'un
antic i molt
de gent sen
ni grans capi
que viuen
en l'anoni
que en frases
no han cregut
que romprà la
que li han negat.
que no és resig
que és sorda i constant.