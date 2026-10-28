PotSOLser no és amor el DOque ella m'ha donat. PotSOLser el que jo MImportava a dins DOno era en el SOLseu cor. DOPerò ara és massa tard, no MImhi ha res més al món que DOpugui fer-me REcreure en el SOLque soc.
I DOencara puc sentir, i REencara ara jo SOLpuc dir que DOtot el que ha passat REno significa res SOLper mi. Vull DOfer la meva, tal REcom un dia em SOLvaig dir. Quan DOem mira als REulls, jo crec que SOLdiu que…
I és que DOno va fer SOLpromesa MImd'un amor d'aquells per SOLsempre. Diu que DOté la vida SOLentesa REa la seva manera.
SOLOh! SImJo DOvull RE→SOLpau, SImperò eDOlla REno ho és. SOLJo SImno puc MImodiar i al mateix temps LAmestimar, i DOal mateix REtemps estimar.
SOLI SImvan MImpassant els dies, LAmi ja DOhan pasREsat uns anys, SOLi SImva MImpassant la vida i LAmella és DOigual REque abans. SOLAlSImgú MImva dir-me LAmque l'oDOdi i REl'amor SOLsón SImnoMImtes d'una LAmmaDOteixa REcançó.