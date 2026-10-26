Jo vull ser rei (Acords)

--A tots els LA de la cançó es pot fer sus2→LAsus4→LA al ritme--

Acords Acords
Els Pets
els pets brut natural
els pets brut natural
Intro: MI

Jo vull ser LArei, ser per coREllons cap de l'EsMItat,
tenir-ho LAtot fet només per REser fill de paMIpà,
fer-ho tot LAbé, mai ser escoREllit, mai ser voMItat,
sempre trobar LAla moto amb REel motor engeMIgat.

Tan avorDO#mrit d'estar enFA#mvoltat per una REcolla de lleMIpons
suant imDO#mperibiliFA#mtat com un cacic REo un dictaMIdor.

Fotre un polLAvet amb la toREtal segureMItat
de que el xiLAquet tindrà el fuREtur encamiMInat,
tenir en PorLAcel, per a poREder-me defenMIsar
o fer un disLAcurs que ben segur REque aplaudiMIran.

Tan avorDO#mrit d'estar enFA#mvoltat per una REcolla de lleMIpons
suant imDO#mperibiliFA#mtat com un cacic REo un dictaMIdor.

Si és REcert que som iMIguals davant la LAllei,
perquè REcollons jo MImai podré ser LArei?
RE→MIPodré ser LArei,RE→MIpodré ser LArei. MI

ReivindiLAcar el que em va REcol·locar on MIsoc
sense parLAlar res que no REsigui l'espaMInyol
i viatjar LAmolt, sigui ofiREcial o per plaMIer,
que ja se LAsap que a Suïssa REesquia molt MIbé.

Tan avorDO#mrit d'estar enFA#mvoltat per una REcolla de lleMIpons
suant imDO#mperibiliFA#mtat com un cacic REo un dictaMIdor.

Si és REcert que som iMIguals davant la LAllei,
perquè REcollons jo MImai podré ser LArei?
RE→MIPodré ser LArei,RE→MIpodré ser LArei. MI

LA RE MI x4

Tan avorDO#mrit d'estar enFA#mvoltat per una REcolla de lleMIpons
suant imDO#mperibiliFA#mtat com un cacic REo un dictaMIdor.

Si és REcert que som iMIguals davant la LAllei,
perquè REcollons jo MImai podré ser LArei?
RE→MIPodré ser LArei,RE→MIpodré ser LArei,
RE→MIpodré ser LArei.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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