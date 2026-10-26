Intro:
MI
Jo vull ser
LArei, ser per co REllons cap de l'Es MItat,
tenir-ho
LAtot fet només per REser fill de pa MIpà,
fer-ho tot
LAbé, mai ser esco REllit, mai ser vo MItat,
sempre trobar
LAla moto amb REel motor enge MIgat.
Tan avor
DO#mrit d'estar en FA#mvoltat per una REcolla de lle MIpons
suant im
DO#mperibili FA#mtat com un cacic REo un dicta MIdor.
Fotre un pol
LAvet amb la to REtal segure MItat
de que el xi
LAquet tindrà el fu REtur encami MInat,
tenir en Por
LAcel, per a po REder-me defen MIsar
o fer un dis
LAcurs que ben segur REque aplaudi MIran.
Tan avor
DO#mrit d'estar en FA#mvoltat per una REcolla de lle MIpons
suant im
DO#mperibili FA#mtat com un cacic REo un dicta MIdor.
Si és
REcert que som i MIguals davant la LAllei,
perquè
REcollons jo MImai podré ser LArei? RE→ MIPodré ser LArei, RE→ MIpodré ser LArei. MI
Reivindi
LAcar el que em va REcol·locar on MIsoc
sense par
LAlar res que no REsigui l'espa MInyol
i viatjar
LAmolt, sigui ofi REcial o per pla MIer,
que ja se
LAsap que a Suïssa REesquia molt MIbé.
Tan avor
DO#mrit d'estar en FA#mvoltat per una REcolla de lle MIpons
suant im
DO#mperibili FA#mtat com un cacic REo un dicta MIdor.
Si és
REcert que som i MIguals davant la LAllei,
perquè
REcollons jo MImai podré ser LArei? RE→ MIPodré ser LArei, RE→ MIpodré ser LArei. MI LA RE MI x4
Tan avor
DO#mrit d'estar en FA#mvoltat per una REcolla de lle MIpons
suant im
DO#mperibili FA#mtat com un cacic REo un dicta MIdor.
Si és
REcert que som i MIguals davant la LAllei,
perquè
REcollons jo MImai podré ser LArei? RE→ MIPodré ser LArei, RE→ MIpodré ser LArei, RE→ MIpodré ser LArei.
Jo vull ser
tenir-ho
fer-ho tot
sempre trobar
Tan avor
suant im
Fotre un pol
de que el xi
tenir en Por
o fer un dis
Tan avor
suant im
Si és
perquè
Reivindi
sense par
i viatjar
que ja se
Tan avor
suant im
Si és
perquè
Tan avor
suant im
Si és
perquè