LAA jo m'agrada com en Joan barrina,
MIa jo m'agrada com en Joan s'ho fa,
LAa jo m'agrada com en Joan es pentina,
SIi al·lucina amb es mirall.
LAEn Joan es posa berri amb brillantina.
MIXupa de cuero i força dexidrina.
LACom una moto es posa cada dia.
SIAllà va en Joan, com s'ho fa!
LAJoMIan, vés viu, que n'hi ha que de tu en volen fer caliu.
LAJoSIan, vés viu, que si no et tancaran amb piu.
LAA tots en Joan en dona amb cullereta
MIi amb un pam de nas se'n va més d'un.
LAEs nas rajant, ets ulls com bombilletes.
SICara expectant que treu fum.
LANas, més nas.
MIAvam, a veure com t'ho fas.
LANas, més nas.
SIFote-li fins baix.
LAA jo m'agrada com en Joan barrina,
MIa jo m'agrada com en Joan s'ho fa,
LAa jo m'agrada com en Joan es pentina,
SIallà darrera es sofà...
LAEn Joan es posa berri amb brillantina.
MIXupa de cuero i força dexidrina.
LACom una moto es posa cada dia.
SIAllà va en Joan, com s'ho fa!
LACom s'ho fa!
MICom s'ho fa!
LACom s'ho fa!
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