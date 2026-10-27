Joc per moure el cos (Acords)

Aquest és un joc

Acords Acords
País de Xauxa
pais de xauxa nyigo nyigo
pais de xauxa nyigo nyigo
SOLAquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.

Moc la DOmà, mà, mà,
moc la mà, SOLmà, mà,
moc la mà, RE7mà, mà,
moc la mà, SOLmà, mà,
moc la DOmà, mà, mà,
moc la mà, SOLmà, mà,
moc la RE7mà, mà, mà,
moc la mà, SOLmà, RE7mà. SOL

Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.

Moc el DOcap, cap, cap,
moc el cap, SOLcap, cap,
moc el cap, RE7cap, cap,
moc el cap, SOLcap, cap,
moc el cap, DOcap, cap,
moc el SOLcap, cap, cap,
moc el cap, RE7cap, cap,
moc el SOLcap, RE7cap, SOLcap.

Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.

Moc la DOpan, panxa,
moc la SOLpan, panxa,
moc la RE7pan, panxa,
moc la SOLpan, panxa,
moc la DOpan, panxa,
moc la SOLpan, panxa,
moc la RE7pan, panxa,
SOLmoc la RE7pan, SOLpanxa.

Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.

Moc el DOcul, cul, cul,
moc el cul, SOLcul, cul,
moc el RE7cul, cul, cul,
moc el SOLcul, cul, cul.

Moc DOel cul, cul, cul,
moc SOLel cul, cul, cul,
moc el RE7cul, cul, cul,
moc el cul, SOLcul, RE7cul. SOL

Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.

Moc el DOpeu, peu, peu,
moc el SOLpeu, peu, peu,
moc el peu, RE7peu, peu,
moc el SOLpeu, peu, peu,
moc el peu, DOpeu, peu,
moc el peu, SOLpeu, peu,
moc el peu, RE7peu, peu,
moc el peu, SOLpeu, RE7peu. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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