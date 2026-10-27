SOL Aquest és un RE7 joc,

un joc per moure SOL el cos.

Si vols passar-t’ho RE7 bé,

escolta a SOL questa cançó.



Moc la DO mà, mà, mà,

moc la mà, SOL mà, mà,

moc la mà, RE7 mà, mà,

moc la mà, SOL mà, mà,

moc la DO mà, mà, mà,

moc la mà, SOL mà, mà,

moc la RE7 mà, mà, mà,

moc la mà, SOL mà, RE7 mà. SOL



Aquest és un RE7 joc,

un joc per moure SOL el cos.

Si vols passar-t’ho RE7 bé,

escolta a SOL questa cançó.



Moc el DO cap, cap, cap,

moc el cap, SOL cap, cap,

moc el cap, RE7 cap, cap,

moc el cap, SOL cap, cap,

moc el cap, DO cap, cap,

moc el SOL cap, cap, cap,

moc el cap, RE7 cap, cap,

moc el SOL cap, RE7 cap, SOL cap.



Aquest és un RE7 joc,

un joc per moure SOL el cos.

Si vols passar-t’ho RE7 bé,

escolta a SOL questa cançó.



Moc la DO pan, panxa,

moc la SOL pan, panxa,

moc la RE7 pan, panxa,

moc la SOL pan, panxa,

moc la DO pan, panxa,

moc la SOL pan, panxa,

moc la RE7 pan, panxa,

SOL moc la RE7 pan, SOL panxa.



Aquest és un RE7 joc,

un joc per moure SOL el cos.

Si vols passar-t’ho RE7 bé,

escolta a SOL questa cançó.



Moc el DO cul, cul, cul,

moc el cul, SOL cul, cul,

moc el RE7 cul, cul, cul,

moc el SOL cul, cul, cul.



Moc DO el cul, cul, cul,

moc SOL el cul, cul, cul,

moc el RE7 cul, cul, cul,

moc el cul, SOL cul, RE7 cul. SOL



Aquest és un RE7 joc,

un joc per moure SOL el cos.

Si vols passar-t’ho RE7 bé,

escolta a SOL questa cançó.



Moc el DO peu, peu, peu,

moc el SOL peu, peu, peu,

moc el peu, RE7 peu, peu,

moc el SOL peu, peu, peu,

moc el peu, DO peu, peu,

moc el peu, SOL peu, peu,

moc el peu, RE7 peu, peu,

moc el peu, SOL peu, RE7 peu. SOL