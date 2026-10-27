SOLAquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.
Moc la DOmà, mà, mà,
moc la mà, SOLmà, mà,
moc la mà, RE7mà, mà,
moc la mà, SOLmà, mà,
moc la DOmà, mà, mà,
moc la mà, SOLmà, mà,
moc la RE7mà, mà, mà,
moc la mà, SOLmà, RE7mà. SOL
Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.
Moc el DOcap, cap, cap,
moc el cap, SOLcap, cap,
moc el cap, RE7cap, cap,
moc el cap, SOLcap, cap,
moc el cap, DOcap, cap,
moc el SOLcap, cap, cap,
moc el cap, RE7cap, cap,
moc el SOLcap, RE7cap, SOLcap.
Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.
Moc la DOpan, panxa,
moc la SOLpan, panxa,
moc la RE7pan, panxa,
moc la SOLpan, panxa,
moc la DOpan, panxa,
moc la SOLpan, panxa,
moc la RE7pan, panxa,
SOLmoc la RE7pan, SOLpanxa.
Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.
Moc el DOcul, cul, cul,
moc el cul, SOLcul, cul,
moc el RE7cul, cul, cul,
moc el SOLcul, cul, cul.
Moc DOel cul, cul, cul,
moc SOLel cul, cul, cul,
moc el RE7cul, cul, cul,
moc el cul, SOLcul, RE7cul. SOL
Aquest és un RE7joc,
un joc per moure SOLel cos.
Si vols passar-t’ho RE7bé,
escolta aSOLquesta cançó.
Moc el DOpeu, peu, peu,
moc el SOLpeu, peu, peu,
moc el peu, RE7peu, peu,
moc el SOLpeu, peu, peu,
moc el peu, DOpeu, peu,
moc el peu, SOLpeu, peu,
moc el peu, RE7peu, peu,
moc el peu, SOLpeu, RE7peu. SOL